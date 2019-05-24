Показаны кадры катапультирования пилота при падении F-16 в Калифорнии

В сети опубликованы кадры, на которых можно видеть падающий истребитель F-16. Съёмка ведётся из автомобиля, который в этот момент движется по шоссе. Примечательно, что падение боевого самолёта идёт практически вдоль автомагистрали на юге американского штата Калифорния.

Источник изображения: topwar.ru

На кадрах можно видеть, как пилот осуществляет катапультирование в тот момент, когда истребитель находится в нескольких десятках метров над землёй.

Сообщается, что полёт на F-16 осуществлялся лётчиком одной из калифорнийских авиабаз резерва ВВС США. Если верить титру, то события разворачивались на прошлой неделе.

Видно, как раскрывается купол парашюта после катапультирования пилота. При этом самолёт в "беспилотном" режиме становится предоставлен сам себе и продолжает полёт. При этом обращает на себя внимание то, насколько плавно идёт к земле боевой самолёт.

По всей видимости, это может быть то самое падение F-16, которое в итоге привело к повреждению гражданского склада в Калифорнии. Истребитель тогда пробил крышу и оказался внутри складских помещений. "Военное обозрение" сообщало о том инциденте в одном из новостных сюжетов от 17 мая. О наличии боекомплекта на борту самолёта американское командование не сообщало. При этом известно, что ни взрыва, ни пожара в результате этого падения не произошло.