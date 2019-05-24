Японцы высказывают претензии властям по поводу F-35

В японском сегменте социальных сетей увеличивается число комментариев от пользователей, требующих признать, что японские власти отказались от поисков пилота упавшего в море истребителя F-35. Напомним, что самолёт несколько недель назад упал в море при возвращении на аэродром базирования Мисава.

Источник изображения: topwar.ru

Японцы высказывают недоумение относительно позиции властей страны. Главным образом выражается оно вот в чём: официальный Токио подтвердил намерения по закупке и производству по лицензии ещё более сотни американских самолётов пятого поколения F-35, не озвучив причин катастрофы с тем самым истребителем, который упал в море.

Несколько твитов с претензиями от японских пользователей:

Получается, что десятки пилотов могут погибнуть в ближайшие несколько десятилетий

Серьёзный дефект в американском истребителе F35, который разбился в апреле. На дефекты указывало правительство США.

Напомним, что в США действительно публиковали доклад по выявленным дефектам в F-35В корпуса морской пехоты. В частности, отмечались сбои в работе бортового электронного оборудования. В случае с самолётом F-35 японских сил самообороны высказывается другая точка зрения – сбои в системе подачи кислорода, так как пилот даже не успел подать сигнал бедствия.

Посыл японцев, выражающих претензии, прост: "Назовите причины катастрофы, после этого заключайте сделку с американцами, если это в интересах Японии". Официальные власти эти претензии пока игнорируют.