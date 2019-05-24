Войти
24.05.2019
Военное обозрение

Японцы высказывают претензии властям по поводу F-35

161
0
0

В японском сегменте социальных сетей увеличивается число комментариев от пользователей, требующих признать, что японские власти отказались от поисков пилота упавшего в море истребителя F-35. Напомним, что самолёт несколько недель назад упал в море при возвращении на аэродром базирования Мисава.

Источник изображения: topwar.ru

Японцы высказывают недоумение относительно позиции властей страны. Главным образом выражается оно вот в чём: официальный Токио подтвердил намерения по закупке и производству по лицензии ещё более сотни американских самолётов пятого поколения F-35, не озвучив причин катастрофы с тем самым истребителем, который упал в море.

Несколько твитов с претензиями от японских пользователей:

Получается, что десятки пилотов могут погибнуть в ближайшие несколько десятилетий

Серьёзный дефект в американском истребителе F35, который разбился в апреле. На дефекты указывало правительство США.

Напомним, что в США действительно публиковали доклад по выявленным дефектам в F-35В корпуса морской пехоты. В частности, отмечались сбои в работе бортового электронного оборудования. В случае с самолётом F-35 японских сил самообороны высказывается другая точка зрения – сбои в системе подачи кислорода, так как пилот даже не успел подать сигнал бедствия.

Посыл японцев, выражающих претензии, прост: "Назовите причины катастрофы, после этого заключайте сделку с американцами, если это в интересах Японии". Официальные власти эти претензии пока игнорируют.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
F-35
F-35B
Похожие новости
03.11.2017
CNN: первые два самолета F-35 переброшены на базу ВВС США на Окинаве
24.11.2014
Сколько стоят F-35 трех версий без двигателя?
11.07.2014
Министр обороны Японии посетил в США завод по производству F-35
20.05.2014
Американские системы вооружений, которых должен бояться Китай ("The National Interest", США)
30.03.2012
Программу F-35 оценили в полтора триллиона долларов
23.03.2012
Счетная палата США отчиталась о расходах на F-35
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.05 00:37
  • 43
Адмирал оценил сроки появления первого российского атомного авианосца
  • 24.05 00:36
  • 125
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 23.05 23:23
  • 12
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
  • 23.05 23:22
  • 22
Летчик-испытатель назвал основные преимущества Су-57
  • 23.05 22:08
  • 18
Предсказано увеличение числа женщин в российской разведке
  • 23.05 21:43
  • 3
ГТА М7Н-1Э "Зори-Машпроект" для двух фрегатов проекта 11356 уже отправлены Индии через Россию
  • 23.05 21:32
  • 2
Российские "Каракурты" перекрасят из-за копоти
  • 23.05 21:15
  • 6
Экраноплан высокого разрешения
  • 23.05 21:01
  • 1
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
  • 23.05 20:58
  • 8
В России создадут новую штурмовую винтовку
  • 23.05 20:48
  • 3
Израильские пилоты не рискнули сыграть в "русскую рулетку"
  • 23.05 20:18
  • 4
ПРО - на свалку: гиперзвуковой "Авангард" начал поступать в войска
  • 23.05 17:51
  • 1
НПО имени Лавочкина до 1 июня начнет изготовление топливных баков для модуля "Наука"
  • 23.05 16:54
  • 2
Тимошенко призвала США ужесточить санкции в отношении "страны-агрессора"
  • 23.05 16:45
  • 12
Наперегонки с "Раптором": хватит ли России трех полков Су-57