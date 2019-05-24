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24.05.2019
WarSpot

Marado отправился на испытания

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Источник изображения: warspot.ru

До конца 2020 года ВМС Республики Корея получат на вооружение второй вертолётоносец, а, возможно, и авианосец. Вчера, 22 мая, портал janes.com сообщил о том, что десантный корабль-вертолётоносец LPH 6112 Marado вышел на первый этап ходовых испытаний.

Официально LPH 6112 Marado будет числиться в составе южнокорейского флота как универсальный десантный корабль, но неофициально его называют вертолётоносцем. Кроме того, корабли типа Dokdo потенциально рассматриваются как носители истребителей F-35B.

Вертолётоносец Marado.

Источник изображения: navyrecognition.com

Marado был построен относительно быстро. Церемония резки стали для вертолётоносца прошла в ноябре 2016 года, в апреле 2017 года состоялась официальная закладка корабля, а в мае 2018 Marado был спущен на воду. Ввод корабля в строй намечен на 2020 год. Всего для южнокорейских ВМС планировалось построить три вертолётоносца типа Dokdo, но заказ сократили до двух единиц. Первый универсальный десантный корабль типа Dokdo был принят на вооружение ещё в 2007 году.

Длина LPH 6112 Marado составляет 199 м, ширина — 31 м. Водоизмещение корабля достигает 14 500 т, максимальная скорость — 23 узла. Экипаж вертолётоносца будет насчитывать 300 человек, кроме того, на корабле смогут разместиться 720 десантников с транспортными средствами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Продукция
F-35B
Проекты
2020-й год
Авианосец
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