Поддержали Зеленского: НАТО призвало Россию уйти из Крыма

В НАТО призвали Россию уйти из Крыма

НАТО настаивает, чтобы Россия вывела свои войска из Крыма, который альянс по-прежнему не признает субъектом РФ. Кроме того, военный блок призывает освободить находящихся под арестом украинских моряков, нарушивших российскую госграницу. В Москве при этом считают, что альянс таким образом просто демонстрирует приверженность новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

НАТО по-прежнему отказывается признавать российскую принадлежность Крыма и требует вывести войска РФ с полуострова. "Альянс не согласен и не согласится с незаконной и несправедливой аннексией Крыма Россией", - заявил глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич.

Помимо этого, он призвал российскую сторону освободить украинских моряков, задержанных после ноябрьского инцидента в Керченском проливе.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в ответ на это напомнил, что Крым воссоединился с Россией путем референдума. "Они, наоборот, должны поддерживать волеизъявление крымского народа. Если они придерживаются демократических принципов, то пусть это докажут на деле, а не только на словах. Мы на эти слова никакого внимания обращать не будем", - пояснил депутат ФАН.

Он также выразил мнение, что такое заявление было сделано в НАТО в знак поддержки новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь, сенатор от Крыма Сергей Цеков обратил внимание, что российская армия в Крыму будет вопреки любым заявлениям, поскольку она базировалась там не последние пять лет с момента присоединения полуострова к России, а с XVIII века.

"Плохо они знают историю и настоящее Крыма. Если бы они хорошо знали, то такие бы заявления вряд ли делали, как минимум бы промолчали", - сказал он РБК.

К тому же, он назвал пребывание Крыма в составе России "справедливым и законным". При этом он посоветовал Вашингтону контролировать свои военные действия. "Те же самые американцы и войска так называемой коалиции действуют на территории Сирии незаконно. Вот оттуда они должны были бы выводить все вооруженные подразделения, дать Сирии обустраивать мирную жизнь. Можно говорить и про другие регионы мира, они в своем глазу бревна не видят", - подчеркнул Цеков.

Киев по-прежнему не принимает официальные итоги прошедшего в 2014 году в Крыму референдума, по результатам которого выяснилось, что войти в состав России хотели бы более 96% жителей полуострова. Итоги голосования отрицал аппарат бывшего президента Украины Петра Порошенко и теперь - команда нового украинского лидера. В эфире "112 Украина" представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков обозначил "две красные линии", которые украинский лидер, вступивший в свои обязанности 20 мая, принеся присягу на церемонии инаугурации, никогда не переступит:

Крым и Донбасс для команды нового президента всегда будут считаться украинскими.

"Мы не готовы дарить, сдавать в краткосрочную или долгосрочную аренду, дарить в пользование украинские земли и украинских граждан", - отметил Разумков.

При этом российское руководство на регулярно звучащие из Киева заявления о намерении вернуть Крым не перестает напоминать, что крымчане сделали свой выбор демократическим путем и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Российский президент Владимир Путин объявил вопрос Крыма "закрытым окончательно".

Только команда нового главы Украины принимать такое положение дел не намерена. Военный советник Зеленского Иван Апаршин заявил изданию "Апостроф", что возвращение Крыма и Донбасса в состав страны является одной из главных позиций политической программы нового президента. Он выразил уверенность, что Киев может вернуть Донбасс в течение пять лет. Зато с Крымом, по его мнению, так быстро не справиться - он назвал это более отдаленной перспективой.

Что касается упомянутого Пичем Керченского инцидента, речь идет о незаконном пересечении тремя украинскими кораблями - "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" - российской водной границы 25 ноября. Экипажи судов ВМСУ игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и совершали в этой акватории опасное маневрирование, как указали в ФСБ. Причем та акватория Керченского пролива, в которую вторглись украинцы, была российской еще даже до перехода Крымского полуострова под юрисдикцию России.

Российским пограничникам не удалось остановить вторгшиеся суда мирным путем, поэтому они были вынуждены применить оружие, в результате этого трое украинских моряков получили ранения. Пострадавшим сразу же оказали необходимую помощь.

По факту незаконного пересечения госграницы РФ Следственный комитет возбудил уголовное дело, в рамках которого украинские суда были задержаны вместе с экипажами.

Через два дня после случившегося крымский суд санкционировал арест 24 украинских моряков, которым вменили в вину незаконное пересечение российской границы.

Киев обвинил в произошедшем российскую сторону, указав на применение ею "силы в отношении кораблей" ВМСУ.

Россия, в свою очередь, восприняла такую ситуацию как провокацию со стороны Киева. По мнению президента России Владимира Путина, настоящая причина инцидента - гонка за пост главы Украины, которая на тот момент находилась в активной фазе.

Лидия Мисник