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24.05.2019
ТАСС

Группировку войск в Крыму усилили горными стрелками

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Эльбрусское кольцо. Архивное фото
Эльбрусское кольцо. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Саид Царнаев

Ранее в регионе не было специализированных горных соединений

ТАСС, 23 мая. Российская войсковая группировка в Крыму усилена подразделением, предназначенным для действий в высокогорье. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В тройку лучших высокогорных подразделений Южного военного округа на конкурсе "Эльбрусское кольцо" впервые вошли горные стрелки из Крыма", - отмечается в сообщении. Ранее о наличии подобных подразделений в республике не сообщалось.

Как пояснил ТАСС источник, "в Крыму на данный момент нет специализированных горных соединений или воинских частей". "В данном случае речь идет об одном из подразделений 127-й отдельной разведывательной бригады 22-го армейского корпуса береговых и сухопутных войск Черноморского флота, подготовленном для действий в горах", - отметил он.

Конкурс "Эльбрусское кольцо" проводится среди высокогорных подразделений и является частью Армейских международных игр. Победителем окружного конкурса стала команда отдельной горной мотострелковой бригады, дислоцированной в Карачаево-Черкесии, второе и третье места заняли представители подразделений специального назначения из Кабардино-Балкарии и Крыма.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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