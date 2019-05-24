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24.05.2019
ТАСС

Источник: в России собрали второй образец военного транспортника Ил-112В

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Военно-транспортный самолет Ил-112В
Военно-транспортный самолет Ил-112В.
Источник изображения: © Артур Саркисян/ТАСС

Собеседник агентства уточнил, что испытания начнутся в июле - августе

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) и завода-изготовителя ВАСО завершили сборку второго образца военно-транспортного самолета Ил-112В, предназначенного для ресурсных испытаний, которые начнутся в июле-августе 2019 года. Об этом в четверг ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В ЦАГИ собран второй Ил-112В для ресурсных испытаний. Идут последние подготовительные работы, испытания начнутся в июле-августе этого года", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в институте он может остаться на несколько лет.

Первый образец Ил-112В используется для летных испытаний и впервые поднялся в воздух 30 марта, совершив штатную посадку на аэродроме Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО). По словам источника, если не будет принято решение о постройке еще двух самолетов для летных испытаний, то второй ресурсный образец, находящийся в ЦАГИ, может быть привлечен к полетам.

Второй Ил-112В был доставлен в Жуковский в разобранном виде в декабре 2018 года для проведения статических ресурсных испытаний в ЦАГИ. 18 января Алексей Рогозин, занимавший тогда пост гендиректора ПАО "Ил", сообщал, что сборка третьего и четвертого опытных образцов легких транспортных самолетов Ил-112В должна начаться в 2019 году.

Работы по созданию Ил-112В ведутся с 2014 года. По заявленным тактико-техническим характеристикам он будет способен перевозить до пяти тонн груза. Турбовинтовой Ил-112В предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения.

В новость были внесены изменения (16:06 мск) - добавлена информация по тексту.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ил-112
Компании
ВАСО
Ил
ЦАГИ
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