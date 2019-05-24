Российские полицейские в 2020 году получат очки с функцией распознавания лиц

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что в ходе ЧМ-2018 технология FindFace помогла задержать более 180 правонарушителей, которых система опознала по изображениям

ИННОПОЛИС /Республика Татарстан/, 23 мая. /ТАСС/. Полицейские крупных городов России в 2020 году получат очки дополненной реальности с функцией распознавания лиц, сообщил в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России" глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Мы предлагаем новое решение, удобное и мобильное - очки дополненной реальности, которые помогают правоохранителям опознать лиц, находящихся в розыске. Внедрение этой новинки в практику - вопрос ближайшего времени: думаю, уже в следующем году вы сможете увидеть полицейских с необычными гаджетами на улицах крупных городов", - сказал он.

Технической реализацией проекта занимается российская компания NtechLab, акционером которой является "дочка" Ростеха. NtechLab производит необходимый софт, а под это программное обеспечение, по словам Чемезова, могут использоваться очки различных производителей.

Чемезов отметил, что технология FindFace уже доказала свою эффективность - в ходе ЧМ-2018 она помогла задержать более 180 правонарушителей, которых система сама опознала по изображениям. Однако тогда использовались стационарные камеры, подключенные к базам правоохранительных органов.

Очки уже тестирует департамент информационных технологий Москвы.

"Они [очки] подключаются к Единому центру хранения и обработки данных Москвы, интегрированному с базой МВД. Это позволяет полицейским при патрулировании "увидеть" разыскиваемых преступников на улице или в толпе. Детектирование происходит с помощью встроенной в очки камеры. При этом скорость поиска совпадений при объеме базы в несколько миллиардов фото не превышает одной секунды", - сказал Чемезов.