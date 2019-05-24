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24.05.2019
Военное обозрение

Конвертоплан V-280 Valor готов к поставкам в американскую армию

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Конвертоплан V-280 Valor, разрабатываемый компания Bell Helicopter в рамках программы по замене вертолетов американской армии, первым из всех претендентов полностью завершил цикл заводских летных испытаний.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно заявлению разработчиков, последние испытания показали, что новый конвертоплан готов к поставкам в американскую армию. Он полностью соответствует требованиям армии США, предъявляемым к вертолетам, которые планируется использовать в качестве нового армейского транспортного летательного аппарата, предназначенного для быстрой переброски бойцов и грузов на большие расстояния.

Согласно требований американских военных, новая машина должна иметь боевой радиус не менее 300 морских миль и быть способной на перевозку на внешней подвеске грузов массой не менее 4,5 тонны.

Конвертоплан V-280 Valor разработан компаниями Bell Helicopter и Lockheed Martin. Он имеет полностью композитный фюзеляж, лучшие по сравнению с V-22 Osprey летные характеристики и более низкую стоимость. У V-280 Valor отсутствует съёмное поворотное крыло, что значительно снижает вес машины, и нет поворотного двигателя — положение меняет лишь ротор винта. Боевой радиус полёта (в зависимости от нагрузки) - от 930 до 1480 км, максимальная дальность полёта 3900 км. Экипаж 2 человека + 12 десантников.

Конкурентом V-280 является многоцелевой скоростной вертолет SB>1 Defiant консорциума Sikorsky/Boeing. Машина построена по соосной схеме с хвостовым толкающим винтом.

Планируется, что машина, выигравшая тендер, сможет к 2030 году заменить устаревшие многоцелевые вертолеты UH-60 Black Hawk.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MV-22 Osprey
UH-60
V-280
Компании
Bell Helicopter
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
Textron
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