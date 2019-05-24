Войти
24.05.2019
Российская газета

Китайский флот стал крупнейшим в мире

178
0
0
Источник изображения: GG001213/Wikipedia

Китайский флот обогнал американский по количеству единиц и стал крупнейшим в мире. Общее число боевых кораблей достигло 300, пишет Popular Mechanics.

Анализ был представлен американским Центром стратегических и международных исследований. Число китайских военных кораблей на 13 единиц превысило состав ВМС США. Эта цифра учитывает количество авианосцев, крейсеров, эсминцев, фрегатов, корветов, подводных лодок и десантных кораблей. Сейчас китайский флот, по данным CSIS, имеет больше кораблей, чем Германия, Индия, Испания и Великобритания, вместе взятые.

Флот Пекина включает в себя 23 эсминца, 59 фрегатов, 37 корветов, а также 76 подлодок, включая атомные. Основное наращивание сил Китая приходится на надводные корабли.

Правда, по мнению автора PM, количество не означает качество. Корабли типа Jingdao класса 056 вооружены довольно легко и не подходят для серьезных боевых действий, а фрегаты типа Jiangkai-II класса 054A не способны наносить удар с большого расстояния. Тем не менее, эти два типа кораблей составляют треть китайского флота.

Основная проблема, по данным PM, кроется в отсутствии серьезных платформ для наращивания мощностей: у Китая есть только один авианосец и нет десантных кораблей-амфибий. По водоизмещению американский флот по-прежнему обгоняет китайский: на три миллиона тонн. Впрочем, Пекин продолжает наращивать свои силы и достигнет пика, по оценкам экспертов, к 2030 году.


Майя Бирюкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Индия
Испания
Китай
США
Проекты
Авианосец
Тип-056
Похожие новости
24.05.2019
Китайские ВМС вышли на первое место в мире по количеству кораблей
03.06.2015
Проекция силы
19.12.2012
Китайский фактор АСЕАН
01.02.2012
Наметилась тенденция сокращения продаж боевых кораблей — часть II
31.12.2011
Призрак F-35 бродит по миру
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.05 00:37
  • 43
Адмирал оценил сроки появления первого российского атомного авианосца
  • 24.05 00:36
  • 125
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 23.05 23:23
  • 12
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
  • 23.05 23:22
  • 22
Летчик-испытатель назвал основные преимущества Су-57
  • 23.05 22:08
  • 18
Предсказано увеличение числа женщин в российской разведке
  • 23.05 21:43
  • 3
ГТА М7Н-1Э "Зори-Машпроект" для двух фрегатов проекта 11356 уже отправлены Индии через Россию
  • 23.05 21:32
  • 2
Российские "Каракурты" перекрасят из-за копоти
  • 23.05 21:15
  • 6
Экраноплан высокого разрешения
  • 23.05 21:01
  • 1
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
  • 23.05 20:58
  • 8
В России создадут новую штурмовую винтовку
  • 23.05 20:48
  • 3
Израильские пилоты не рискнули сыграть в "русскую рулетку"
  • 23.05 20:18
  • 4
ПРО - на свалку: гиперзвуковой "Авангард" начал поступать в войска
  • 23.05 17:51
  • 1
НПО имени Лавочкина до 1 июня начнет изготовление топливных баков для модуля "Наука"
  • 23.05 16:54
  • 2
Тимошенко призвала США ужесточить санкции в отношении "страны-агрессора"
  • 23.05 16:45
  • 12
Наперегонки с "Раптором": хватит ли России трех полков Су-57