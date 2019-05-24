Американский вертолёт CH-47F Chinook получит более мощные двигатели

Американские вертолеты CH-47 Chinook, разработанные в 60-х годах прошлого века, могут получить более мощные двигатели. Корпорация Boeing запланировала цикл испытаний тяжелого транспортного вертолета CH-47F Chinook Block II с новыми турбовальными двигателями повышенной мощности.

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Как заявляют в корпорации, на вертолет планируется установить двигатели GE Aviation T408, которые применяются на новейших тяжелых вертолетах CH-53K King Stallion. Мощность нового двигателя составляет 7,5 тысяч лошадиных сил, что на 2,5 тысячи больше, чем у штатных силовых установок Honeywell T55, установленных на CH-47F. В сумме два новых двигателя принесут вертолету 5 тысяч дополнительных "лошадок".

Планируется, что ремоторизация вертолета позволит улучшить летные характеристики машины и при этом снизить расход топлива на 15 процентов по сравнению с базовой версией вертолета со штатными двигателями.

О сроках испытаний не сообщается, но известно, что по окончании тестов, Boeing намерен предложить ремоторизацию вертолетов CH-47F Chinook Block II Морской пехоты США.

Корпорация Boeing не намерена останавливаться только на замене двигателей на вертолетах CH-47 Chinook. Летом прошлого года сообщалось, что на последнюю версию вертолета планируется установка новых несущих винтов с композитными трехпрофильными лопастями. Как ожидается, такая доработка позволит существенно увеличить грузоподъемность машины.

Вертолеты Chinook стоят на вооружении американской армии с 1962 года, пройдя несколько модернизаций. Последняя версия вертолета — CH-47F — поставляется в войска с 2008 года. Машина имеет максимальную взлетную массу 22,7 тонны и способна перевозить грузы массой до 10,9 тонны на скорости до 315 км/час на дальность до 740 км.