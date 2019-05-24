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24.05.2019
Российская газета

Дроны будут патрулировать места купания в Москве

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Дрон в небе. Архивное фото
Дрон в небе. Архивное фото.
Источник изображения: © Depositphotos / Fesenko

Беспилотные летательные аппараты с 1 июня начнут патрулировать места купания в Серебряном бору. Впервые для этих целей в столице будет использована такая техника. Об этом рассказал "РГ" главный государственный инспектор по маломерным судам МЧС по Москве Владимир Волков.

По словам Волкова, существует несколько вариантов применения спасательными службами беспилотных летательных аппаратов на воде: доставка средств спасения, патрулирование территории, информирование населения.

В Серебряном бору дроны будут проводить мониторинг водных объектов и профилактическую работу с населением, предупреждая, например, о плохой погоде. Беспилотник также может привезти спасательный жилет и другие предметы весом до трех килограммов.

Уже установлен маршрут полета дронов в Серебряном бору. При необходимости летательный аппарат можно использовать и на других водоемах. Аналогичное устройство предполагается также внедрить для патрулирования территории новой Москвы.


Ирина Огилько

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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