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24.05.2019
Российская газета

Госдума упростила прием на службу по контракту в Росгвардию

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Бойцы Росгвардии во время учений
Бойцы Росгвардии во время учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Госдума приняла закон, направленный на совершенствование службы в Росгвардии. Инициативу на эту тему ранее внес президент РФ Владимир Путин.

Как пояснил журналистам председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, новый закон позволит обеспечить сохранение и укрепление кадрового состава Росгвардии при переводе ее сотрудников на военную службу.

В частности, сотрудники Росгвардии смогут переходить на нее без процедуры повторного прохождения квалификационных требований. Такой перевод станет возможным при наличии решения главы государства.

Среди требований - аттестация, медицинское освидетельствование, проверка соответствия по уровню образования, квалификации и физподготовки, уточнил Пискарев.

Реализация закона, по словам парламентария, сократит и временные, и финансовые затраты, и упростит возможность для росгвардейцев служить в войсках по контракту.

Кроме того, в законе решается задача полного сохранения соцгарантий сотрудникам и возможность поступления на службу сотрудников старше сорока лет. Как пояснил глава комитета, это необходимо для сохранения в Росгвардии опытных и квалифицированных кадров.

По его словам, комплекс этих и других поддержанных мер будет способствовать успешному выполнению поставленных перед Росгвардией задач по обеспечению безопасности, правопорядка и, соответственно, защиты прав и свобод граждан от противоправных посягательств.


Татьяна Замахина

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