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24.05.2019
ЦАМТО

Китай предоставит военную помощь Шри-Ланке

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Y-12
Китайский самолет Harbin Y-12. Источник: china-defense-mashup.com.

ЦАМТО, 23 мая. Китай принял решение о предоставлении Шри-Ланке военной помощи на сумму 14 млн. долл. для закупки различных систем китайского производства, необходимых для борьбы с повстанцами.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на пресс-службу президента Шри-Ланки Майтрипалы Сирисены, средства, обещанные в ходе его визита в Пекин, позволят расширить возможности сил безопасности страны. Китай также согласился предоставить 150 ед. техники полиции Шри-Ланки.

Об оказании помощи было объявлено менее чем через месяц после того, как Шри-Ланка пережила серию терактов с участием смертников, в результате которых погибли более 250 человек.

Это не первый случай передачи Китаем продукции военного назначения Шри-Ланке. В 2016 году Китай предложил предоставить Шри-Ланке 18 млн. долл. для закупки китайской военной техники, а также согласился передать военный корабль (предположительно, восстановленный фрегат класса "Тип-053H2G).

С использованием финансовой помощи Пекина Шри-Ланка также приобрела в последнее десятилетие истребители J-7/F-7 и самолет ВТА Y-12.

Несмотря на военную помощь от Китая, Шри-Ланка также принимает помощь со стороны США, которые соперничают с Пекином за влияние на островное государство.

Ранее США прекратили поддержку Шри-Ланки в рамках программы "Иностранное военное финансирование" (FMF) из-за имевших место нарушений прав человека, но финансирование возобновилось в 2017 году, а в августе 2018 года правительство США заявило, что увеличит объем поддержки в рамках FMF до 39 млн. долл.

Это финансирование позволило поддержать приобретение Шри-Ланкой различных вооружений, включая катер класса "Гамильтон" из состава Береговой охраны США, который прибыл в Коломбо 12 мая.

Оборонный бюджет Шри-Ланки в 2019 году составляет 393 млрд. ланкийских рупий (2,2 млрд. долл.), но только около 24 млрд. ланкийских рупий выделено на закупки ВиВТ.

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Китай
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Шри-Ланка
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