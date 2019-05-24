На Астраханской верфи ОСК спущено на воду спасательно-буксирное судно

ЦАМТО, 23 мая. На верфи филиала "Астраханский судоремонтный завод АО "Центр судоремонта "Звездочка" (входит в ОСК) 22 мая состоялась церемония спуска на воду спасательно-буксирного судна "СБ-742", строящегося по заказу Минобороны РФ.

В церемонии приняли участие представители ВМФ, администрации Астраханской области и города Астрахань, работники предприятия.

Спасательно-буксирное судно "СБ-742" проекта 22870 (разработка нижегородского КБ "Вымпел") предназначено для оказания помощи аварийным кораблям (судам) и спасения личного состава; буксировки кораблей; тушения пожаров на аварийных судах и береговых сооружениях. Обладает возможностями для поддержания аварийных кораблей на плаву и выполнения сложных водолазных работ на глубинах до 60 м. Кроме того, судно может выполнять задачи по сбору нефтепродуктов с поверхности моря, а также вести поисковые и обследовательские работы.

Закладка судна состоялась 15 ноября 2016 года. В серии спасательно-буксирных судов проекта 22870 это уже шестой заказ для астраханских корабелов. Головной буксир проекта "СБ-45" был передан ВМФ России в 2014 году.

Длина судна составляет 57 м, ширина – 14 м, водоизмещение – 1200 т, скорость – 14 узлов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".