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24.05.2019
Военно-промышленный курьер

Минобороны назвало асов военной журналистики

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Награжденных поздравили Сергей Шойгу, его заместители и звезды российской эстрады

Медалей "Участнику военной операции в Сирии" удостоены восемь журналистов российских средств массовой информации. Награды 22 мая в здании Национального центра управления обороной вручил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. Предваряя церемонию, министр обратился с приветственным словом к лауреатам премии Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-Ас–2019".

"Во многом благодаря вашему профессионализму армия России пользуется все большей поддержкой наших граждан. В этом зале собрались те, кто правдиво и неравнодушно рассказывает о военной службе, активно участвует в освещении действий наших военнослужащих в Сирийской Арабской Республике".

“Слова министра прозвучали как откровение”

В этом году престижные премии присуждены коллективу журнала "Родина", репортерам и редакторам ВГТРК, "Звезды", НТВ, Приморского общественного телевидения, арабской редакции RT, "Известий", "Красной звезды", ТАСС и Федерального агентства новостей, радиостанций "Звезда" и "Липецк-FM", руководителям фотослужб "Коммерсанта" и "Мурманского вестника", оператору ТВ-21.

Всероссийский фестиваль прессы "Медиа-Ас–2019" проводится Министерством обороны пятый год подряд. Премии присуждаются в девяти номинациях: "Главный калибр", "Командный голос", "Лучшие кадры", "Молния", "На острие атаки", "Проект специального назначения", "Прорыв", "Сила слова", "Стиль жизни".

В жюри фестиваля входят представители военного ведомства, Общественного совета при Минобороны, ветеранских и других организаций, деятели науки и культуры, руководители средств массовой информации.

Впечатлили слова министра, прозвучавшие как откровение и признание значимости нашего журналистского труда. "В пятый раз проводится конкурс. За эти пять лет вы заставили нас уважать вашу профессию". Это дорогого стоит. В век информационных войн правдивое и точное слово военного корреспондента, кадр фотохроники, телесюжет так же востребованы, как боеприпасы в бою.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер",

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Персоны
Шойгу Сергей
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