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24.05.2019
WarSpot

"Летающему вагону" добавят 5000 "лошадок"

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Источник изображения: warspot.ru

Вертолёты CH-47 Chinook могут существенно нарастить мощность. Вчера, 22 мая, портал flightglobal.com сообщил о том, что корпорация Boeing объявила о намерении испытать "летающий вагон" с новыми, более мощными двигателями.

Последние модификации вертолёта CH-47 Chinook комплектуются двигателями Honeywell T55, мощность которых составляет около 5000 л. с. Новейшая версия CH-47F Chinook Block II может получить силовые установки GE T408 мощностью около 7500 л. с. каждая.

Вертолёт CH-47 Chinook.

Источник изображения: flightglobal.com

Двигатели GE T408 уже используются в вертолётах CH-53K King Stallion. Их установка в Chinook позволит увеличить суммарную мощность машины на 5000 л. с. При этом представители Boeing заявляют, что новые двигатели на 15% экономичнее, чем Honeywell T55, что позволит существенно улучшить лётные характеристики новых вертолётов.

Вертолёт Chinook, разработанный в начале 60-х годов корпорацией Boeing, получил своё имя по названию одного из индейских племён Северной Америки. Машина, построенная по довольно редкой продольной схеме расположения несущих винтов, дебютировала во время Вьетнамской войны, после чего началось её победное шествие по миру. На данный момент вертолёт, выпущенный в количестве более 1000 экземпляров, продолжает производиться и остаётся на вооружении армий полутора десятков стран.

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
США
Продукция
CH-47 "Чинук"
CH-53
Т-55
Компании
Boeing
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