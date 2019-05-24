Укрiнформ: НАТО не признает аннексию Крыма

Руководство НАТО продолжает цинично демонстрировать, как альянс осуществляет свою якобы миролюбивую политику и следует принципам невмешательства в дела других стран. Особенно ярко сегодня это проявляется в отношениях с Украиной, не имеющей никакого отношения к организации и обладающей статусом внеблокового государства. Однако в НАТО спешат заявить, что будут поддерживать киевские власти в их борьбе против пресловутой "российской агрессии".

НАТО не признает незаконной аннексии Крыма и требует от России освободить захваченных в прошлом году украинских моряков и корабли. Об этом заявил председатель военного комитета НАТО главный маршал ВВС Стюарт Пич на открытии заседания Комитета в Брюсселе, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня мы будем иметь совместное заседание с партнерами. Хочу быть четким. Альянс не признавал и не признает незаконной аннексии Крыма. Мы продолжаем следить за развитием ситуации вокруг Крыма и продолжаем сотрудничество с военными Украине. Мы также призываем Россию освободить моряков и корабли, захваченные в ноябре прошлого года вблизи Азовского моря", - заявил военный руководитель НАТО.

Он отметил, что, учитывая ситуацию, которая складывается в Черноморском регионе, НАТО нарастила уровень сотрудничества с Украиной и Грузией, которые были и остаются важными партнерами Альянса. Пич подчеркнул, что развитие военного сотрудничества со странами-партнерами остается важной составляющей политики Альянса. Он напомнил, что в этом году исполняется 25 лет с начала эффективного сотрудничества и диалога с этими государствами, благодаря которому удалось продвинуть вперед оборонительные реформы и повысить взаимосовместимость сил НАТО и стран-партнеров. Сегодня начальники генеральных штабов стран альянса продолжат обсуждение путей повышения уровня сотрудничества с партнерами, усиление их оборонных возможностей и содействие региональной стабильности.

"Мы не можем предсказать будущее, но именно с вашей помощью можем определить путь вперед в повышении наших оборонных возможностей. Эффективное сдерживание имеет в основе убеждение потенциального агрессора в том, что последствия военной операции или конфликта не будут соответствовать его ожиданиям и нанесут ему значительный ущерб. Это требует наличия надежных военных возможностей и политической воли, чтобы действовать", - подчеркнул Пич.

Он напомнил, что политическая воля к усилению оборонительных возможностей альянса была четко высказана во время брюссельского саммита НАТО летом прошлого года. Военный комитет отвечает за воплощение политических решений в практические способности альянса.

Участники встречи почтили минутой молчания память военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в операциях НАТО. В то же время пресс-служба НАТО не была готова комментировать изменения в повестке дня встречи, связанные со вчерашним указом президента Украины об увольнении генерала армии Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Как сообщили Укринформу из миссии Украины при НАТО, генерал армии Украины Виктор Муженко "получил статус из Киева" представлять Украину на этой встрече, которая состоится по плану.