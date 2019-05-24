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24.05.2019
Российская газета

Крылатая ракета Brahmos впервые поразила наземную цель

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Источник изображения: rg.ru

Российско-индийская авиационная ракета Brahmos-A впервые поразила наземную учебную цель. Она была выпущена многоцелевым истребителем Су-30МКИ Военно-воздушных сил Индии.

Об этом ТАСС сообщил директор по маркетингу совместного предприятия BrahMos Aerospace Правин Патак. Он добавил, что группа целей располагалась на острове Кар-Никобар к юго-востоку от Индии. Пуск ракеты произвели с подфюзеляжной точки подвески самолета на полную дальность полета. "Ракета поразила цель с абсолютной точностью", - отметил Правин Патак.

Пресс-служба BrahMos Aerospace процитировала слова министра обороны Индии Нирмалу Ситхараман, которая сказала, что крылатая ракета воздушного базирования вывела боевую мощь ВВС Индии на недостижимый уровень.

Первый пуск ракеты Brahmos-A состоялся в ноябре 2017 года. Тогда ракета успешно поразила надводную мишень. Предполагается, что в 2024 году начнутся испытания перспективной российско-индийской ракеты Brahmos-NG. Ее будут устанавливать на самолеты МиГ-29 и Су-30МКИ. Основная особенность Brahmos-NG в том, что ее смогут запускать не только с самолетов, но и из торпедного аппарата субмарин.

Совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace было создано в 1998 году.


Светлана Цыганкова

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Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
МиГ-29
Су-30
Су-30МК
Компании
BrahMos Aerospace
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