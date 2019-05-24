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24.05.2019
ЦАМТО

Сухопутные войска Индии реализуют проект закупки 7,62-мм ручных пулеметов

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NEGEV-NG7
Пулемет NEGEV NG7 Light Machine Gun. Источник: Israel Weapon Industries.

ЦАМТО, 23 мая. Группа офицеров СВ Индии проводит оценку 7,62-мм (под патрон калибра 7,62х51 мм) ручных пулеметов (LMG), предложенных компаниями из Болгарии, Израиля и Республики Корея с целью обеспечения срочных потребностей войск.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на официальные источники, группа экспертов, в состав которой также входят представители Министерства обороны Индии, убыла из Нью-Дели в середине мая и намерена посетить предприятия Arsenal JSCo в Болгарии, Israel Weapon Industries (IWI) в Израиле и S & T Motiv в Республике Корея для оценки продукции этих компаний. В общей сложности в рамках проекта для СВ Индии планируется приобрести 16400 ручных пулеметов.

По итогам визита все три, либо две компании будут приглашены для проведения подтверждающих испытаний с использованием боеприпасов собственного производства в Индии. В результате будет выбран один претендент, с которым планируется начать переговоры о стоимости продажи и подписать соглашение.

Все три компании представили ответы на опубликованный в середине 2018 года запрос о предложениях на поставку LMG, покупка которых в рамках ускоренной процедуры (FTP) была одобрена Советом по оборонным закупкам Министерства обороны ранее в прошлом году. В соответствии с требованиями "Процедуры оборонных закупок 2016" (DPP-2016), все закупки, реализуемые в ускоренном порядке, должны быть завершены в течение 12 месяцев после отправки запроса о предложениях.

В феврале 2018 года Министерство обороны подтвердило, что приобретет "необходимое количество" LMG за 18,19 млрд. рупий (260 млн. долл.), но не раскрыло точное количество пулеметов, которое планируется импортировать напрямую.

Согласно требованиям запроса, LMG должны обеспечивать высокое поражающее действие на дальности до 800 м и точность выше четырех угловых минут на том же удалении. Они также должны быть совместимы с современными аксессуарами и обеспечивать возможность применения в различных климатических условиях Индии.

Представители Министерства обороны заявляют, что общая потребность Вооруженных сил в ручных пулеметах превышает 40 тыс. единиц. Как ожидается, эта потребность будет восполнена национальными производителями в рамках заключения соответствующих соглашений с иностранными производителями оригинального оборудования.

Процесс закупки ручных пулеметов реализуется уже в течение длительного времени. Последний тендер на поставку 9462 ед. вооружения был аннулирован в августе 2017 года. Источники в СВ Индии сообщили, что проект был закрыт из-за того, что после неудачного завершения испытаний представленного болгарской Arsenal пулемета единственным участником тендера осталась израильская Israel Weapon Industries (IWI), предложившая свой Negev NG7, а тендер с одним участником противоречит требованиям DPP.

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Страны
Болгария
Израиль
Индия
Южная Корея
Компании
IWI
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