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24.05.2019
Российская газета

Перехват ракет боевым лазером показали на видео

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Источник изображения: rg.ru

Американский разработчик боевых лазеров концерн  Ratheon опубликовал видео, демонстрирующее работу светового оружия по перехвату ракет. "Это системы будущего, способные остановить гиперзвуковые ракеты", - говорится в описании ролика.

Правда, в нарисованном на компьютере клипе вместо гиперзвуковых ракет изображены советские РСЗО "Град", чьи снаряды летают с гораздо меньшей скоростью - да к тому же по неизменной траектории. Понятно, анимированный оператор сбивает их один за другим. С этой задачей, кстати, легко справляются и уже стоящие на вооружении российские зенитные пушечно-ракетные комплексы "Панцирь-С" - они регулярно отражают обстрелы из РСЗО авиабазы Хмеймим в Сирии.

Вне виртуальной реальности опытная лазерная установка  Ratheon сбила квадрокоптер, неподвижно висевший на небольшой высоте. Было это в 2017 году.  Для перехвата гиперзвуковых ракет боевым лазерам понадобится намного больше энергии, пишет Defence Blog. Когда будет найден эффективный способ ее произвести, саккумулировать и подвести к лазеру, понадобятся большие зеркала с жаропрочным покрытием, способные точно сфокусировать луч большой дальности. Кроме того, у боевых лазеров существует естественный недостаток - они работают только в зоне прямой видимости. Горизонт является для этого оружия непреодолимой преградой.

Тем не менее будущее - за боевыми лазерами. Эти комплексы будут определять потенциал российской армии и флота на весь XXI век, заявил Владимир Путин на совещании, посвященном развитию Вооруженных сил страны. Там обсуждались первые результаты эксплуатации в войсках боевого лазерного комплекса "Пересвет", созданного с использованием отечественнолй оптики и электроники.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Град РСЗО
Пересвет
Компании
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Renk
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