Войти
24.05.2019
Военное обозрение

В ООН призвали Великобританию вернуть архипелаг Чагос Маврикию

162
0
0

Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, призывающую Великобританию передать контроль над островами Чагос в Индийском океане к северо-востоку от Маврикия. Резолюция носит рекомендательный характер.

постпред Великобритании при ООН Карен Пирс

Источник изображения: topwar.ru

Принятая большинством голосов резолюция подразумевает, что Великобритания в скором времени передаст управление группой островов Чагос, являющихся неотъемлемой частью Маврикия. В документе указывается, что отделение архипелага от острова Маврикия произошло без "свободного и подлинного волеизъявления народа".

За документ проголосовали 116 стран, включая Россию, против выступили шесть, в том числе США.

Предложение о выводе в течении шести месяцев колониальной администрации с архипелага и возвращение его Маврикию, вызвала негативную реакцию у постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс. Британский представитель заявила, что разочарована результатами голосования и пояснила, что "это вопрос двусторонних отношений, и его не нужно выносить на международное обсуждение".

Маврикий являлся британской колонией с 1814 и в 1968 году получил независимость. Однако в 1965 году Лондон отделил архипелаг Чагос от Маврикия, тем самым оставив его под своим контролем. В 1966 году Британия передала самый большой остров в аренду США, депортировав оттуда всех жителей. США построили на острове свою авиабазу и в 2016 году продлили договор аренды острова у Лондона еще на 20 лет.

Требования бывших жителей острова вернуть им земли в Великобритании игнорируют, заявив, что изгнанные островитяне никогда не получат разрешения на возвращение "на британские территории".

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Индия
Россия
США
Компании
ООН
Похожие новости
04.12.2018
Самые крупные оружейные контракты России со странами Северной Африки
12.08.2016
В МИД рассказали о российской системе борьбы с финансированием терроризма
20.06.2016
Стратегический партнер России
20.03.2014
ОКБ "Антонов" - зеркало конфликта между Киевом и Москвой (Le Monde)
27.12.2013
Крупнейшими заказчиками вооружений по итогам 2013 года стали Саудовская Аравия, ОАЭ и Индия
18.09.2008
Свыше 250 образцов представит РФ на выставке вооружений в ЮАР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.05 00:37
  • 43
Адмирал оценил сроки появления первого российского атомного авианосца
  • 24.05 00:36
  • 125
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 23.05 23:23
  • 12
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
  • 23.05 23:22
  • 22
Летчик-испытатель назвал основные преимущества Су-57
  • 23.05 22:08
  • 18
Предсказано увеличение числа женщин в российской разведке
  • 23.05 21:43
  • 3
ГТА М7Н-1Э "Зори-Машпроект" для двух фрегатов проекта 11356 уже отправлены Индии через Россию
  • 23.05 21:32
  • 2
Российские "Каракурты" перекрасят из-за копоти
  • 23.05 21:15
  • 6
Экраноплан высокого разрешения
  • 23.05 21:01
  • 1
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
  • 23.05 20:58
  • 8
В России создадут новую штурмовую винтовку
  • 23.05 20:48
  • 3
Израильские пилоты не рискнули сыграть в "русскую рулетку"
  • 23.05 20:18
  • 4
ПРО - на свалку: гиперзвуковой "Авангард" начал поступать в войска
  • 23.05 17:51
  • 1
НПО имени Лавочкина до 1 июня начнет изготовление топливных баков для модуля "Наука"
  • 23.05 16:54
  • 2
Тимошенко призвала США ужесточить санкции в отношении "страны-агрессора"
  • 23.05 16:45
  • 12
Наперегонки с "Раптором": хватит ли России трех полков Су-57