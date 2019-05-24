В ООН призвали Великобританию вернуть архипелаг Чагос Маврикию

Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, призывающую Великобританию передать контроль над островами Чагос в Индийском океане к северо-востоку от Маврикия. Резолюция носит рекомендательный характер.

постпред Великобритании при ООН Карен Пирс Источник изображения: topwar.ru

Принятая большинством голосов резолюция подразумевает, что Великобритания в скором времени передаст управление группой островов Чагос, являющихся неотъемлемой частью Маврикия. В документе указывается, что отделение архипелага от острова Маврикия произошло без "свободного и подлинного волеизъявления народа".

За документ проголосовали 116 стран, включая Россию, против выступили шесть, в том числе США.

Предложение о выводе в течении шести месяцев колониальной администрации с архипелага и возвращение его Маврикию, вызвала негативную реакцию у постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс. Британский представитель заявила, что разочарована результатами голосования и пояснила, что "это вопрос двусторонних отношений, и его не нужно выносить на международное обсуждение".

Маврикий являлся британской колонией с 1814 и в 1968 году получил независимость. Однако в 1965 году Лондон отделил архипелаг Чагос от Маврикия, тем самым оставив его под своим контролем. В 1966 году Британия передала самый большой остров в аренду США, депортировав оттуда всех жителей. США построили на острове свою авиабазу и в 2016 году продлили договор аренды острова у Лондона еще на 20 лет.

Требования бывших жителей острова вернуть им земли в Великобритании игнорируют, заявив, что изгнанные островитяне никогда не получат разрешения на возвращение "на британские территории".