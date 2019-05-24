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24.05.2019
Интерфакс-АВН

Контракт на поставку боевой оптики в Белоруссию заключил холдинг "Швабе"

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" обеспечит регулярные поставки в Белоруссию оптических приборов и оптико-электронных систем из состава техники специального назначения, а также организует их сервисное обслуживание.

"Контракт на поставку продукции и соглашение о сотрудничестве подписаны на одной из крупнейших выставок вооружений и военной техники в Восточной Европе MILEX 2019", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", которое поступило в "Интерфакс" в четверг.

Выставка MILEX-2019 работала в Минске 15-18 мая, в ней приняли участие порядка 60 делегаций из более чем трёх десятков стран.

Пресс-служба информирует, что в подписи на документах поставили заместитель генерального директора холдинга "Швабе" по гособоронзаказу, военно-техническому сотрудничеству (ВТС) и взаимодействию с органами государственной власти Дмитрий Жидков и директор белорусского предприятия "Минотор-Сервис" Валерий Гребенщиков.

Сотрудничество сторон нацелено на обеспечение поставок, бесперебойной эксплуатации, модернизации и дальнейшего усовершенствования оптических приборов и оптико-электронных систем из состава техники спецназначения. Холдинг займется поставками запасных частей, агрегатов, узлов, приборов и комплектующих, а также обслуживанием ранее поставленной продукции специального назначения, сказано в сообщении.

Взаимодействие с "Минотор-Сервис" холдинг будет осуществлять в статусе субъекта ВТС. Право на самостоятельную внешнеторговую деятельность в отношении продукции спецназначения предоставлено "Швабе" ФСВТС России в 2017 году, сообщает пресс-служба.

Жидков отмечает, что в направлении ВТС наметилась позитивная тенденция: становится правилом заключать соглашения о сотрудничестве и контракты на поставку продукции в ходе каждой специализированной выставки. "В этой связи большое значение для холдинга имеет взаимодействие со странами-членами Организации Договора о коллективной безопасности", - сказал Жидков, которого цитирует пресс-служба.

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Белоруссия
Россия
Компании
ОДКБ
ФСВТС РФ
Швабе ОАО
Проекты
Гособоронзаказ
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