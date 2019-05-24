Войти
24.05.2019
Российская газета

Эсминец ТОФ "Быстрый" отстрелялся в Японском море по воздушной цели

198
0
0
Новый корвет проекта 20380 Совершенный (слева) и эскадренный миноносец Быстрый в акватории Владивостока. Архивное фото
Новый корвет проекта 20380 Совершенный (слева) и эскадренный миноносец Быстрый в акватории Владивостока. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Сегодня эскадренный миноносец Тихоокеанского флота "Быстрый" в акватории залива Петра Великого решал задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Выполнение этих задач предусмотрено планом боевой подготовки.

Экипаж эсминца в сопровождении морской авиации ТОФ - противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-38, имитировавших авианалет, отработал организацию противовоздушной обороны одиночного корабля. А именно огнем 130-миллиметровых артиллерийских установок Ак-130 и 30-миллиметровых шестиствольных автоматических корабельных установок АК-630 успешно поразил мишени, сброшенные на парашюте с самолетов.


Ольга Журман

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
АК-630 Ласка
Ил-38
Пётр Великий
Ту-142
Проекты
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
15.02.2018
Корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" провел артиллерийские стрельбы
05.04.2017
В Японском море "Адмирал Виноградов" провел учебный бой с подлодкой
05.06.2013
Кто правит на море, тот правит и на суше
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.05 00:37
  • 43
Адмирал оценил сроки появления первого российского атомного авианосца
  • 24.05 00:36
  • 125
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 23.05 23:23
  • 12
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
  • 23.05 23:22
  • 22
Летчик-испытатель назвал основные преимущества Су-57
  • 23.05 22:08
  • 18
Предсказано увеличение числа женщин в российской разведке
  • 23.05 21:43
  • 3
ГТА М7Н-1Э "Зори-Машпроект" для двух фрегатов проекта 11356 уже отправлены Индии через Россию
  • 23.05 21:32
  • 2
Российские "Каракурты" перекрасят из-за копоти
  • 23.05 21:15
  • 6
Экраноплан высокого разрешения
  • 23.05 21:01
  • 1
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
  • 23.05 20:58
  • 8
В России создадут новую штурмовую винтовку
  • 23.05 20:48
  • 3
Израильские пилоты не рискнули сыграть в "русскую рулетку"
  • 23.05 20:18
  • 4
ПРО - на свалку: гиперзвуковой "Авангард" начал поступать в войска
  • 23.05 17:51
  • 1
НПО имени Лавочкина до 1 июня начнет изготовление топливных баков для модуля "Наука"
  • 23.05 16:54
  • 2
Тимошенко призвала США ужесточить санкции в отношении "страны-агрессора"
  • 23.05 16:45
  • 12
Наперегонки с "Раптором": хватит ли России трех полков Су-57