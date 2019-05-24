СВ Перу представили собственную версию модернизации РСЗО БМ-21 "Град"

ЦАМТО, 23 мая. Служба материального обеспечения Сухопутных войск Перу (Servicio de Material de Guerra del Ejercito – SMGE) в ходе выставки SITDEF-2019 продемонстрировала результаты программы НИОКР, реализованной с целью интеграции артиллерийской части РСЗО БМ-21 "Град" на шасси высокой проходимости MAN.

Как сообщает Infodefensa.com, Сухопутные войска Перу приняли РСЗО БМ-21 "Град" на вооружение в 1970-х гг. Базовая версия боевой машины БМ-21 "Град" представляет собой самоходную установку, состоящую из шасси Урал-375Д и артиллерийской части.

В ходе реализации НИОКР специалисты SMGE перенесли артиллерийскую часть БМ-21 "Град", в состав которой входят 40 ед. 122-мм труб (направляющих), люлька, основание, подъемный, поворотный и уравновешивающий механизмы, погон и другое оборудование на шасси тягача MAN с колесной формулой 6x6.

Хотя машина, представленная на SITDEF-2019, является опытным образцом, разработчики уже провели огневые испытания обновленной РСЗО для оценки характеристик новой платформы. Как заявлено, проект был реализован для повышения мобильности установки и решения проблемы устаревания. Новое шасси позволит обеспечить гибкость применения РСЗО, сохранить огневую мощь, простоту и экономичность применения.

За последние пять лет СВ Перу также приобрели 27 ед. 122-мм РСЗО "Тип-90B" китайской корпорации NORINCO. Первоначально сообщалось о планах закупки до 40 новых 122-мм РСЗО. Не исключено, что проект переноса артиллерийской части БМ-21 "Град" на шасси MAN был реализован для снижения зависимости от приобретения подобных систем у зарубежных поставщиков.