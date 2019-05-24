Безжалостный "Ураган" в Беларуси стал более надежным и скоростным

Belarusian new Uragan-M MLRS based on MAZ-631705 truck chassis pic.twitter.com/K4CIZ5RmMo — Caesar (@Ninja998998) 22 РјР°СЏ 2019 Рі.

В Беларуси провели модернизацию советской 220-мм реактивной системы залпового огня "Ураган". Боевая машина получила обозначение 9П140МБ.

Основное отличие заключается в том, что вместо ЗИЛ-135ЛМ с колесной формулой 8х8 в качестве шасси применен трехосный полноприводный МАЗ-631705.

Замена заслуженного советского вездехода, по мнению специалистов, объясняется просто: на нем установлены два достаточно прожорливых бензиновых двигателя мощностью по 180 л.с. каждый. Они, по некоторым данным, расходуют до 130 - 150 л топлива на 100 км пути. В результате запас хода РСЗО составляет 570 км.

По данным разработчиков из компании "ВОЛАТАВТО", МАЗ, в свою очередь, оборудован 330-сильной дизельной силовой установкой, позволяющей проехать на одной заправке 1350 км. Также улучшились скоростные характеристики, ЗИЛ способен разгоняться до 65 км/ч, а его преемник - до 85 км/ч.

Необходимо учитывать, что обслуживание одного двигателя гораздо проще, чем двух, производство которых к тому же давно прекращено.

Пусковая установка имеет двухрядную кабину с двумя дверями с каждой стороны, в ней с достаточно комфортными условиями могут размещаться четверо военнослужащих.

Как и предшественник, 9П140МБ имеет 16 направляющих. Максимальная дальность стрельбы составляет более 35 км. Время полного залпа при постоянном темпе всего 8,8 с. Масса боевой машины - 23100 кг.

Обновленная РСЗО впервые была представлена на проходившей в Минске 9-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019.

Алексей Моисеев