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24.05.2019
Российская газета

Масло в огонь: в Ливию привезли зенитные ракеты и ПТУР "Малютка"

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Источник изображения: rg.ru

В войска находящегося в ливийской столице Правительства национального согласия продолжает прибывать иностранная помощь. Недавно сообщалось о доставке турецких бронеавтомобилей Kirpi II и Vuran. Кроме того, стало известно о пополнении арсеналов большой партией стрелкового оружия, противотанковых и противовоздушных средств.

Так, в известном Twitter-аккаунте Calibre Obscura появились фотографии, сделанные на военном складе. В объективы фотоаппарата попало большое количество 7,62-мм пулеметов MG-M1 болгарского производства, являющихся клонами советского ПКМ, и боеприпасов к ним. Предполагается, что все это имущество попало в "горячую точку" через Турцию.

По другим сообщениям, в Триполи для борьбы с боевыми самолетами и вертолетами фельдмаршала Хафтара переброшены переносные зенитные ракетные комплексы американского производства Stinger. 

Для уничтожения танков и другой бронетехники предназначены управляемые ракеты "Малютка", известные также под натовским обозначением AT-3 Sagger. Вполне вероятно, что эти ПТУР были приобретены где-то в Восточной Европе. Во времена существования Варшавского договора они массово использовались союзниками бывшего Советского Союза. Сейчас происходит массовое избавление от этого наследства, в результате оно часто появляется в зонах различных военных конфликтов.



Алексей Брусилов

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Страны
Болгария
Ливия
Польша
США
Турция
Продукция
9M14 Малютка
Kirpi
Stinger
ПКМ
Проекты
636.3
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