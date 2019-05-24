Войти
24.05.2019
ТАСС

СМИ: Японское космическое агентство проведет соревнования по управлению роботом на МКС

173
0
0
Jaxa_logo
Логотип японского космического агентства JAXA.

При этом участникам нужно будет использовать для управления софт собственной разработки

ТОКИО, 23 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Японское аэрокосмическое агентство JAXA намерено провести международные соревнования по управлению роботом внутри Международной космической станции (МКС) в условиях невесомости. Как сообщила газета Yomiuri, состязания планируются на 2020 год. К ним будут привлечены студенты из одиннадцати стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая саму Японию, США, Австралию, Индонезию, Южную Корею.

Им предложат управлять небольшим кубическим роботом, который разработан в США и уже действует внутри МКС - в частности, делает фотографии. Он снабжен камерами, микрофоном, рукой-манипулятором и другими устройствами. Роботом управляют с Земли, чтобы не обременять этим экипаж МКС.

Участникам соревнований, по данным издания, предложат посостязаться в умении манипулировать этим устройством из Космического центра JAXA, расположенного в научном городке Цукуба, под Токио. Студентам нужно будет использовать для управления роботом компьютерные программы собственной разработки.

С их помощью участники соревнований должны показать свое умение передвигать робота по помещениям станции так, чтобы аппарат не сталкивался с другими объектами. Студенты должны также давать ему команды на фотографирование и т.л.

Этот робот уже использовался для проведения подобных соревнований, но до сих пор в них участвовали только американские школьники. Агентство JAXA отправило на МКС собственного японского робота-помощника, который сейчас проходит тестовые испытания.

На станции, как полагают эксперты, будет появляться все больше устройств, призванных брать на себя часть нынешних функций экипажа. "Очень важно переложить на роботов доступные им функции и позволить астронавтам делать только то, что могут лишь люди",- заявил изданию вице-президент JAXA Коити Ваката, который сам работал на МКС.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Индонезия
Куба
США
Южная Корея
Япония
Компании
JAXA
Проекты
2020-й год
ИТ
МКС
Робот
Похожие новости
11.04.2017
Сергей Савельев: Япония хочет сотрудничать с Россией по космодрому Восточный
06.01.2017
Госкорпорация "Роскосмос". Итоги 2016 года
11.03.2015
Документ дня: Ждут ли АТР новые звездные войны?
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
10.03.2011
Сделано в Японии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.05 00:37
  • 43
Адмирал оценил сроки появления первого российского атомного авианосца
  • 24.05 00:36
  • 125
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 23.05 23:23
  • 12
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
  • 23.05 23:22
  • 22
Летчик-испытатель назвал основные преимущества Су-57
  • 23.05 22:08
  • 18
Предсказано увеличение числа женщин в российской разведке
  • 23.05 21:43
  • 3
ГТА М7Н-1Э "Зори-Машпроект" для двух фрегатов проекта 11356 уже отправлены Индии через Россию
  • 23.05 21:32
  • 2
Российские "Каракурты" перекрасят из-за копоти
  • 23.05 21:15
  • 6
Экраноплан высокого разрешения
  • 23.05 21:01
  • 1
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
  • 23.05 20:58
  • 8
В России создадут новую штурмовую винтовку
  • 23.05 20:48
  • 3
Израильские пилоты не рискнули сыграть в "русскую рулетку"
  • 23.05 20:18
  • 4
ПРО - на свалку: гиперзвуковой "Авангард" начал поступать в войска
  • 23.05 17:51
  • 1
НПО имени Лавочкина до 1 июня начнет изготовление топливных баков для модуля "Наука"
  • 23.05 16:54
  • 2
Тимошенко призвала США ужесточить санкции в отношении "страны-агрессора"
  • 23.05 16:45
  • 12
Наперегонки с "Раптором": хватит ли России трех полков Су-57