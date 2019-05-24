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24.05.2019
Военно-промышленный курьер

Десантный корабль на воздушной подушке "Мордовия" отправится на ремонт

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Источник изображения: vpk-news.ru

Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) проекта 12322 "Мордовия" отправится на плановый ремонт во второй половине 2019 года.

Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на информированный источник, корабелы Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" обследуют и отремонтируют корпус корабля, а также – в случае необходимости – гибкое ограждение ("юбку").

 

Осведомленный отраслевой источник рассказал изданию, что в ремонте примут участие и члены экипажа "Мордовии". Также работы могут пройти не в сухом доке, а на стапеле завода. По его словам, ремонт кораблей проекта 12322, возраст которых уже около 30 лет, необходим, так как решения о постройке новых подобных ДКВП пока не принято.

Ремонт аналогичного МДКВП "Евгений Кочешков", по данным Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь", занял менее полугода. 6 мая корабль покинул акваторию завода и вернулся в строй.

"Мордовия" – десантный корабль проекта 12322 "Зубр". Достигает в длину 57 метров, в ширину – 20 метров. Водоизмещение – 535 тонн. На нем стоят высокотемпературные газотурбинные двигатели. Четыре вентилятора диаметром 2,5 метра обеспечивают кораблю воздушную подушку, а в движение его приводят еще три пропеллера с переменным углом атаки 5,5 метра в диаметре. Корабль развивает скорость до 70 узлов. Способен доставить на берег три танка весом до 150 тонн или 10 бронетранспортеров с морскими пехотинцами. Высадка десанта возможна практически на любое необорудованное побережье.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Зубр
Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
12322 Зубр
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