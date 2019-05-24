Армения выступила против продажи оружия Баку странами ОДКБ

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в Бишкеке затронул тему продажи вооружения Азербайджану.

Как сообщает пресс-служба МИД республики, Мнацаканян представил коллегам процесс мирного урегулирования карабахского конфликта, подчеркнув важность претворения в жизнь договоренностей, направленных на формирование способствующей миру атмосферы.

Глава армянской дипломатии также выразил обеспокоенность в связи с продажей некоторыми членами ОДКБ вооружения Азербайджану, что, по его словам, отрицательно сказывается как на авторитете организации, так и на сотрудничестве между её странами-участницами.

"Надеюсь, что нашу обеспокоенность услышали, и принимаются соответствующие шаги в направлении исключения применения силы или угрозы применения силы в отношении страны-члена ОДКБ", - подчеркнул глава МИД Армении.

В контексте ситуации вокруг Ирана министр иностранных дел закавказской республики отметил, что стабильность вокруг Исламской Республики имеет важное значение для безопасности Армении.