Корабли ВМС США появились в Тайваньском проливе
Два военных американских корабля прошли на север через Тайваньский пролив в среду, сообщает Интерфакс-АВН.
Согласно сообщению Министерства национальной обороны Тайваня, опубликованному в четверг, ведомство отслеживало суда, которые шли стандартным курсом.
В министерстве отметили, что американские военные корабли могут свободно перемещаться по Тайваньскому проливу.
Военный представитель США, в свою очередь, заявил СМИ, что "транзит кораблей через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону".
Это уже пятый раз за текущий год, когда американские военные корабли пересекают Тайваньский пролив.
Подобные ситуации обычно вызывают протест со стороны материкового Китая, который считает Тайвань своей территорией, и могут послужить дальнейшему осложнению американо-китайских двухсторонних отношений.
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