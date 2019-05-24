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24.05.2019
Военно-промышленный курьер

Корабли ВМС США появились в Тайваньском проливе

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Источник изображения: vpk-news.ru

Два военных американских корабля прошли на север через Тайваньский пролив в среду, сообщает Интерфакс-АВН.

Согласно сообщению Министерства национальной обороны Тайваня, опубликованному в четверг, ведомство отслеживало суда, которые шли стандартным курсом.

В министерстве отметили, что американские военные корабли могут свободно перемещаться по Тайваньскому проливу.

Военный представитель США, в свою очередь, заявил СМИ, что "транзит кораблей через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону".

Это уже пятый раз за текущий год, когда американские военные корабли пересекают Тайваньский пролив.

Подобные ситуации обычно вызывают протест со стороны материкового Китая, который считает Тайвань своей территорией, и могут послужить дальнейшему осложнению американо-китайских двухсторонних отношений.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Китай
США
Тайвань
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