Каспийская флотилия получит свыше 10 единиц современного вооружения до конца года

ЦАМТО, 23 мая. Каспийская флотилия в этом году получит более десятка единиц современных образцов техники и вооружения, сообщил командующий флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.

"До конца года на флотилию спланированы поставки более десятка современных образцов вооружения и военной техники, в том числе противодиверсионный катер проекта 21980 П-449, береговой ракетный комплекс "Бал" и беспилотные летательные аппараты", – сказал командующий.

Он напомнил, что с начала 2018 года соединения и воинские части Каспийской флотилии получили более 130 ед. нового вооружения и военной техники, в том числе буксирный катер ПР-04690, минометные комплексы, противотанковые ракетные комплексы "Корнет", беспилотные летательные аппараты типа "Элерон" и "Орлан", бронетранспортеры БТР-82А, сообщает пресс-служба Южного военного округа.