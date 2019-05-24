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24.05.2019
ЦАМТО

Россия завершает выполнение контракта на поставку авиабомб в Белоруссию

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Концерн "Техмаш"
Концерн "Техмаш".
Источник изображения: ТАСС/Бобылев Сергей

ЦАМТО, 23 мая. Российский концерн "Техмаш" (входит в Ростех) завершает поставки авиабомб в Белоруссию, заявил "РИА Новости" заместитель генерального директора концерна Александр Кочкин.

"Мы уже практически выполнили контракт по линии "Базальта" по поставкам авиационных средств поражения (бомб)", – сказал А.Кочкин.

По его словам, в сфере военно-технического сотрудничества у концерна, да и в целом у большинства предприятий Ростеха с Белоруссией идет взаимовыгодное сотрудничество. "У Техмаша, например, наиболее динамичная работа ведется в области реактивных систем залпового огня по линии "Сплава". На сегодня Белоруссия способна разрабатывать и производить все вооружение, поэтому мы взаимодействуем в области перспективных образцов", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Белоруссия сегодня модернизирует 82-мм авиационную неуправляемую ракету. "В этой области мы тоже можем оказать нашим партнерам содействие, так как у нас есть такой опыт. Наша сильная сторона – это высокоэнергетические материалы: ракетное топливо, порох и так далее. В этом мы можем быть полезны белорусской стороне, будем искать точки соприкосновения", – цитирует "РИА Новости" А.Кочкина.

АО "НПО "Базальт" (входит в Техмаш) является головной и единственной в Российской Федерации и странах СНГ организацией, обеспечивающей полный цикл проектирования, изготовления и утилизации авиационных бомбовых средств поражения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Базальт НПО
Техмаш НПК
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