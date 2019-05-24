Армия США получила первый бригадный комплект танков Abrams M1A2 SEPv3

Американская армия готовится к приему на вооружение первого бригадного комплекта модернизированных танков M1A2 SEPv3. Модернизация проводилась на предприятии "Объединенный центр производства систем" (JSMC) в Лиме, штат Огайо.

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Представители General Dynamics, на предприятиях которой производится модернизация танков M1A1 Abrams до уровня M1A2 SEPv3, раннее заявляли, что по условиям контрактов, заключенных с Минобороны США, к началу 2021 года должны поставить военным 274 модернизированных танка. Данное количество достаточно для укомплектования трех бронетанковых бригад (штат бригады 87 танков). Всего же Минобороны США планирует в течение нескольких лет модернизировать 435 танков М1А1 в вариант M1A2 SEPv3.

Вариант модификации М1А2 SEPv3 (M1A2C), на сегодняшний день, является последней программой модернизации танков Abrams армии США. Танк отличается усиленной защитой, бортовой системой самодиагностики, переходом от применения быстросменных блоков к быстросменным модулям. Проект предполагает модернизацию цифровой архитектуры танка для установки гигабитной шины Ethernet. Устанавливается новая система управления подачи топлива в двигатель и дополнительный генератор. Танк оборудуется израильской системой активной защиты Trophy APS.

В боекомплект введены новый бронебойно-подкалиберный снаряд М829Е4 (М829А4), который, по заявлению создателей, способен пробить броню всех существующих и перспективных танков и многоцелевой выстрел Advanced Multi-Purpose (AMP) ХМ1147 типа "фугасный многоцелевой с трассером" с программируемым взрывателем. Он позволяет поражать цели путем подрыва снаряда в воздухе на заданной программируемым взрывателем дистанции.

Следующую версию танка Abrams - SEPv4 планируется запустить в производство с 2022 года.