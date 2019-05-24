Войти
24.05.2019
Военное обозрение

Армия США получила первый бригадный комплект танков Abrams M1A2 SEPv3

188
0
0

Американская армия готовится к приему на вооружение первого бригадного комплекта модернизированных танков M1A2 SEPv3. Модернизация проводилась на предприятии "Объединенный центр производства систем" (JSMC) в Лиме, штат Огайо.

Источник изображения: topwar.ru

Представители General Dynamics, на предприятиях которой производится модернизация танков M1A1 Abrams до уровня M1A2 SEPv3, раннее заявляли, что по условиям контрактов, заключенных с Минобороны США, к началу 2021 года должны поставить военным 274 модернизированных танка. Данное количество достаточно для укомплектования трех бронетанковых бригад (штат бригады 87 танков). Всего же Минобороны США планирует в течение нескольких лет модернизировать 435 танков М1А1 в вариант M1A2 SEPv3.

Вариант модификации М1А2 SEPv3 (M1A2C), на сегодняшний день, является последней программой модернизации танков Abrams армии США. Танк отличается усиленной защитой, бортовой системой самодиагностики, переходом от применения быстросменных блоков к быстросменным модулям. Проект предполагает модернизацию цифровой архитектуры танка для установки гигабитной шины Ethernet. Устанавливается новая система управления подачи топлива в двигатель и дополнительный генератор. Танк оборудуется израильской системой активной защиты Trophy APS.

В боекомплект введены новый бронебойно-подкалиберный снаряд М829Е4 (М829А4), который, по заявлению создателей, способен пробить броню всех существующих и перспективных танков и многоцелевой выстрел Advanced Multi-Purpose (AMP) ХМ1147 типа "фугасный многоцелевой с трассером" с программируемым взрывателем. Он позволяет поражать цели путем подрыва снаряда в воздухе на заданной программируемым взрывателем дистанции.

Следующую версию танка Abrams - SEPv4 планируется запустить в производство с 2022 года.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
M1 Abrams
Компании
General Dynamics
Проекты
ИТ
Похожие новости
01.04.2019
Крепкий орешек для Т-72Б3
17.05.2018
"Новый" американский М1 "Абрамс" против смертоносной российской "Арматы": кто победит?
23.12.2014
Т-90С против «Меркавы»
05.05.2014
Дальнейшие пути развития основного боевого танка
19.10.2011
Враг номер один – «Абрамс»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.05 00:37
  • 43
Адмирал оценил сроки появления первого российского атомного авианосца
  • 24.05 00:36
  • 125
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 23.05 23:23
  • 12
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
  • 23.05 23:22
  • 22
Летчик-испытатель назвал основные преимущества Су-57
  • 23.05 22:08
  • 18
Предсказано увеличение числа женщин в российской разведке
  • 23.05 21:43
  • 3
ГТА М7Н-1Э "Зори-Машпроект" для двух фрегатов проекта 11356 уже отправлены Индии через Россию
  • 23.05 21:32
  • 2
Российские "Каракурты" перекрасят из-за копоти
  • 23.05 21:15
  • 6
Экраноплан высокого разрешения
  • 23.05 21:01
  • 1
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
  • 23.05 20:58
  • 8
В России создадут новую штурмовую винтовку
  • 23.05 20:48
  • 3
Израильские пилоты не рискнули сыграть в "русскую рулетку"
  • 23.05 20:18
  • 4
ПРО - на свалку: гиперзвуковой "Авангард" начал поступать в войска
  • 23.05 17:51
  • 1
НПО имени Лавочкина до 1 июня начнет изготовление топливных баков для модуля "Наука"
  • 23.05 16:54
  • 2
Тимошенко призвала США ужесточить санкции в отношении "страны-агрессора"
  • 23.05 16:45
  • 12
Наперегонки с "Раптором": хватит ли России трех полков Су-57