ВВС Пакистана в июне получат последние истребители JF-17 "Тандер" Блок.2

ЦАМТО, 23 мая. Как планируется, последние три многоцелевых легких боевых самолета JF-17 "Тандер" Блок.2 будут переданы компанией Pakistan Aeronautical Complex (PAC) ВВС Пакистана к концу июня.

По информации Jane's Defence Weekly, эти самолеты являются частью заказа на поставку 12 дополнительных платформ, размещенного ВВС Пакистана в конце 2017 года. В настоящее время самолеты находятся на линии окончательной сборки авиастроительного предприятия PAC в Камре. С момента выпуска первого JF-17 (серийный номер 09-111) в ноябре 2009 года, на этом заводе построено более 100 ед. JF-17.

Ожидается, что производство версии Блок.3 начнется в конце 2019 года. Об этом Jane's Defence Weekly сообщил главный маршал авиации ВВС Пакистана Муджахид Анвар Хан (Mujahid Anwar Khan), добавив, что ВВС примут решение об установке на борт этого самолета одной из двух новых китайских РЛС, которые в настоящее время проходят испытания (ВВС рассчитывают, что самолет будет оснащен новой РЛС к марту 2020 года).

Разработанная Нанкинским научно-исследовательским институтом электронных технологий NRIET (Nanjing Research Institute of Electronic Technology) РЛС KLJ-7A производится корпорацией China Electronics Technology Group (CETC) в вариантах с воздушным и жидкостным охлаждением. Вторым претендентом является Научно-исследовательский институт электронных технологий LETRI (Leihua Electronic Technology Research Institute), который предлагает РЛС с фазированной антенной решеткой с электронным сканированием с воздушным охлаждением LKF601E.

Тем временем, авиационный ремонтный завод ARF (Aircraft Repair Factory) PAC недавно завершил первое 1000-часовое освидетельствование первого JF-17. Оно было проведено после того, как PAC и Chengdu Aircraft Industry Corporation (CAIC), разработавшие истребитель, завершили работы над двумя JF-17, применявшимися для отработки процедуры.

Одновременно CAIC уполномочила ARF увеличить среднюю наработку на капитальный ремонт с восьми лет до 10 лет. Руководитель отдела технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта JF-17 сообщил Jane's, что после разборки самолета и оценки структурных элементов было принято решение увеличить ресурс еще на 2 года.

Два самолета, которые были отремонтированы в Китае, возвращены PAC. Первый из них был перекрашен в конце апреля. Третий самолет уже находится на авиационном ремонтном заводе ARF предприятия PAC, где в следующем году планируется провести ремонт 20 самолетов.

По данным, Yenisafak.com, на текущий момент PAC выпустила 50 JF-17 версии Блок.1 и 62 JF-17 версии Блок.2 (включая 12 самолетов, заказанных в 2017 году). На вооружении состоят 85 JF-17. Всего ВВС Пакистана планирую получить не менее 150 самолетов.

Первый двухместный JF-17B, который был доставлен на предприятие PAC в марте 2018 года, в настоящее модифицируется для дозаправки в воздухе. Как ожидается, его летные испытания возобновятся в ближайшее время. На данный момент его налет в ходе проведенных ранее испытаний в Китае и Пакистане достиг 100 часов. Вскоре к нему присоединится второй JF-17B.

ВВС Пакистана рассчитывают принять на вооружение первые из 26 JF-17B в следующем году. Контракт на поставку самолетов, подписанный в конце 2017 года, предполагает сборку на предприятии в Камре первых восьми платформ во второй половине 2019 года, 14 ед. – в 2020 году и последних четырех – в 2021 году.

Хотя ранее ВВС Пакистана заявляли, что им не нужны двухместные JF-17B, впоследствии командование осознало необходимость сокращения времени подготовки летчиков, направляющихся в боевые эскадрильи JF-17. В настоящее время они проходят путь от УТС LIFT к JF-17 через полеты на самолетах "Мираж", F-7PG или F-16. Кроме того, экспорт JF-17 потребует двухместных самолетов для обучения пилотов.