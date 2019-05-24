Совет по развитию военного технополиса "ЭРА" обсудил проект стратегии, предложенный Курчатовским институтом

ЦАМТО, 23 мая. В среду, 22 мая, прошло первое заседание Совета по развитию военного технополиса "ЭРА".

Ключевым вопросом повестки дня стала стратегия его научного развития, проект которой был предложен президентом Научно-исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилом Ковальчуком.

Кроме того, Совет обсудил совместную работу и обмен опытом по разработке стратегии, в том числе на примере технопарка МГУ, о котором членам совета рассказал ректор университета Виктор Садовничий.

Решения Совета также затронули предстоящее формирование нормативно- правовой базы, обеспечивающей функционирование технополиса, отбор и организацию выполнения на его базе перспективных инновационных проектов с последующим ускоренным внедрением в изделия военного и двойного назначения.

Технополис "ЭРА" в Анапе создан в соответствии с указом главы государства от 25 июня 2018 года. Строительство первой очереди на площади более 170 тыс. кв. м. продолжалось 155 дней. Концепция военного технополиса призвана решить комплекс задач – ускорить разработку и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере, создать инфраструктуру для успешного взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций и поддержать талантливую молодежь путем реализации программ для молодых ученых в рядах российской армии.

В лабораторном кластере уже разместились представительства 37 предприятий, среди которых как крупные концерны – "Калашников" и "Сухой", так и исследовательские команды-стартапы.

Совместными усилиями они приступили к реализации 48 инновационных проектов в области робототехники, энергообеспечения, биоинженерии, информационных систем и ряда других направлений. В этих разработках участвуют и военнослужащие четырех научных рот, сформированных в технополисе "Эра". В них призвано 160 молодых людей, которые не только показали отличные результаты в учебе, но уже имеют изобретения, патенты и научные публикации. Общее руководство научно- исследовательскими проектами кластера осуществляет М.Ковальчук, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.