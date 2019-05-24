Болтон заявил о намерении США противостоять России в Арктике

Соединенные Штаты намерены наращивать количество кораблей ледового класса, способных круглогодично находиться в арктическом регионе и противостоять там России и Китаю. Об этом заявил помощник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Источник изображения: topwar.ru

В своем выступлении на церемонии выпуска в академии береговой охраны США в Нью-Лондоне Болтон подчеркнул, что США являются арктической державой, имеющей долговременные интересы в этом регионе. Кроме того, Соединенные Штаты выступают против наращивания военной мощи в данном районе отдельными государствами, но должны обеспечивать контроль над Арктикой. Он пообещал новым сотрудникам береговой охраны, что они "будут противостоять военному присутствию России в Арктике и незаконным претензиям Китая на статус близкой к Арктике державе".

США хотят, чтобы Крайний Север был районом, где низок уровень международной напряженности, где ни одна из стран не пытается оказывать давление на другую с помощью наращивания военной мощи или экономической эксплуатации. Мы должны обеспечить арктическим державам контроль над Арктикой

-заявил помощник американского президента.

Болтон заявил, что в скором времени в состав береговой охраны США войдет новый корабль, с помощью которого "Соединенные Штаты подтвердят свои лидирующие позиции в арктическом регионе". По его словам, это будет первый из кораблей арктического класса, с которого начнется восстановление ледокольного флота США.

Получив в свое распоряжение новые средства, береговая охрана США сможет обеспечить круглогодичное присутствие в арктическом регионе

- добавил он.

Ранее сообщалось, что США намерены построить три корабля ледокольного класса, которые придут на смену тяжелому ледоколу Polar Star, построенному в 1976 году, и среднему ледоколу Healy, спущенному на воду в 2000 году.