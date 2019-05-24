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24.05.2019
Известия.ru

SpaceX подала иск в суд против ВВС США

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Igor Golovniov

Американская компания SpaceX подала в суд на Военно-воздушные силы США, потребовав пересмотреть решение об отказе дать ей контракт на разработку и поставку ракет в рамках конкурса на замещение российских двигателей РД-180. Об этом 22 мая сообщает Reuters.

В компании считают, что ВВС несправедливо распределили тендер в размере $2,3 млрд между тремя организациями — United Launch Alliance, Blue Origin и Northrop Grumman, обойдя стороной SpaceX.

При этом отмечается, что ракетные системы конкурентов компании Илона Маска не проходили ранее летных испытаний. По мнению SpaceX, их разработки "нанесут ущерб" целям ВВС, так как не будут вовремя готовы.

О том, что Военно-воздушные силы США ищут способы отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 стало известно 12 мая.

Ранее, 3 апреля, в ходе слушаний в палате представителей конгресса глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд заявил, что Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года.

При этом он выразил уверенность в том, что у военных не возникнет проблем с созданием американского двигателя и рассматривать запасные планы на случай провала Пентагон не планирует.

В США c 1997 года используют в своих ракетах "Атлас-5" российские двигатели, а попытки создать собственные аналоги пока безуспешны. В 2015 году из-за обострения кризиса в американо-российских отношениях конгресс запретил закупки этих комплектующих, однако позже снял ограничение из-за невозможности найти им замену. С того момента США было поставлено 17 ракетных двигателей.

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Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
РД-180
Компании
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Персоны
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