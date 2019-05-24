Выводите войска: НАТО требует от России оставить Крым

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич. Он также назвал воссоединение Крыма с РФ "аннексией" и потребовал от Москвы прекратить поддерживать ополченцев Донбасса.

Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич на заседании альянса в Брюсселе назвал воссоединение Крыма с Россией "аннексией". Об этом сообщает ФАН.

"Чтобы было ясно, НАТО не принимает и не примет незаконную аннексию Крыма Россией, и мы продолжаем призывать Россию вывести войска из Крыма", - подчеркнул Пич. Он также потребовал от Москвы прекратить поддерживать ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В то же время новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что альянс продолжит поддерживать Украину в военной сфере. "Что касается поддержки Украины со стороны США, то мы будем продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы", - отметил военачальник.

Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в разговоре с НСН заявил, что Запад постоянно будет пытаться идти на провокации вокруг Крыма.

"Территория Крыма, в том числе и для США, продолжает оставаться спорной территорией - на всех геополитических картах Соединенных Штатов и их союзников Крым отображен как территория Украины. Исходя из данного факта, они действуют, исходя из своих стандартов. Это - постоянная попытка провокации. В связи с тем, что РФ хочет избежать возникновения военных провокаций у берегов Крыма, России необходимо иметь хорошо охраняемую границу. А у России нет плохо охраняемых пограничных зон, куда можно безнаказанно проникнуть", - заявил эксперт.

Судаков также подчеркнул, что в Крыму - российская граница, и этот вопрос "закрыт".

20 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще раз прояснил вопросы о принадлежности Крыма. "Мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может: [Крым] это один из регионов России", - заявил представитель Кремля.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский на церемонии инаугурации заявил, что "Крым и Донбасс - это украинская земля". В ответ на это Песков подчеркнул, что Крым является российским.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин также ответил на слова избранного президента Украины Владимира Зеленского о намерении вернуть Крым, процитировав президента России Владимира Путина.

По его словам, начиная свою работу в должности президента Украины с подобных заявлений, Зеленский рискует закончить свое правление "так же бесславно", как и Петр Порошенко.

"По вопросу же территориальных претензий к России

лучше, чем наш президент Владимир Путин не скажешь - "от мертвого осла уши вы получите", а не Крым", - сказал Володин.

Кроме того, председатель Госдумы допустил, что заявление Зеленского связано с "начинающимся заболеванием - деменцией", и напомнил о прошедшем в Крыму референдуме.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

В начале марта 2019 года президент США Дональд Трамп продлил еще на один год срок действия антироссийских санкций, которые были введены против России в 2014 году после присоединения Крыма.

Тогда же российский МИД в очередной раз призвал НАТО и ЕС признать Крым частью России и оставить в покое жителей полуострова. На сайте ведомства опубликовали сообщение, в котором обратили внимание на ряд улучшений, проведенных на территории полуострова с момента его присоединения к РФ.

"Похоже, в есовском и натовском Брюсселе предпочитают не верить своим глазам, а из года в год переписывают и повторяют свои установки по крымской теме", - отметили в министерстве.

Там призвали ЕС и НАТО не "заниматься политиканством", а услышать крымчан. "Пора признать сделанный населением Крыма и Севастополя демократический выбор и обратить внимание на позитивные изменения в его жизни", - подчеркнули в МИД.

Иван Апулеев