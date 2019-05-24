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24.05.2019
Известия.ru

В Крыму оценили призыв НАТО вывести российские войска с полуострова

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Руденко

Призыв Североатлантического альянса вывести войска РФ из Крыма выглядит неадекватно. Воинские подразделения эффективно защищают полуостров, заявил сенатор от региона Сергей Цеков.

"Это абсолютно исключено", — отметил он. По словам сенатора, крымчане живут в мире и спокойствии, а НАТО хочет дестабилизировать обстановку.

"Им (НАТО. — Ред.) не нравится, как развивается Крым, но мы их радовать не будем", — отметил Цеков. "Войска российские были, есть и будут", — цитирует его в четверг, 23 мая, "РИА Новости". Крым воссоединился с Россией на законных основаниях, напомнил сенатор, а требования НАТО выглядят неадекватно.

Ранее в четверг глава военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров. Также он призвал Москву прекратить якобы поддержку военных на востоке Украины.

18 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина, хоть и не скоро, вернет Крым, и отметил, что "даже после самой темной ночи наступает рассвет". При этом он признал, что это произойдет через длительное время.

В Госдуме посоветовали Зеленскому "не шутить" и отметили, что крымчане не нуждаются в украинских "освободителях".

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после того, как 96,77% жителей региона на референдуме проголосовали за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей "оккупированной" территорией. В Москве подчеркивают, что процедура присоединения региона происходила в рамках международного права.

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