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24.05.2019
Военное обозрение

Заявлено о преимуществе американских F-22 и F-35 над китайскими J-20

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На страницах американского издания The National Interest отметился наш "старый знакомый" Дэйв Маджумдер. Его статья посвящена нарастанию противостояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе – в первую очередь между Соединёнными Штатами и Китаем.

Источник изображения: topwar.ru

Маджумдер приводит заявление одного из американских офицеров, который заявляет, что ВВС США сохранят "асимметричное преимущество" над потенциальным противником даже после ввода в боевую эксплуатацию китайских ВВС новейших истребителей J-20. Это стало ответом на вопрос о геополитических последствиях создания для ВВС НОАК самолётов пятого поколения.

В материале отмечается, что на сегодняшний день существенную долю информации о китайском J-20 держат в секрете. Предполагается, что китайский истребитель оснащён системами РЭБ и электрооптическими и инфракрасными датчиками, схожими с теми, которые используются на американских F-35.

При этом отмечается, что у J-20 не хватает функционала "сетевого взаимодействия", чтобы "быть столь же эффективными, как F-22 и F-35.

Приводится и заявление американского генерала Герберта Карлайла, который считает, что китайским пилотам J-20 не хватает систем отслеживания – недостаточно информации для того, чтобы в итоге уклониться от удара противника или избежать обнаружения противником. Именно это, по мнению генерала, является свидетельством преимущества американских истребителей 5-го поколения над китайскими.

Из материала:

Это технология, для получения которой Соединенным Штатам потребовались десятилетия, чтобы освоить её методом проб и ошибок.

В комментариях к статье Маджумдера отмечается, что сочетание множественных датчиков и сенсорных систем для F-35 приводит не к решению имеющихся проблем, а к возникновению новых. В индийских СМИ, где перепечатали статью Маджумдера, её назвали "не анализом, а пропагандой F-35".

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Страны
Индия
Китай
США
Продукция
F-22
F-35
J-20
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