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24.05.2019
Вестник Мордовии

Уничтожение артиллерией ВСУ БМП-1 Народной милиции Донбасса попало на видео

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

В среду были обнародованы видеокадры, запечатлевшие уничтожение артиллерией вооруженных сил Украины БМП-1 Народной милиции одной из самопровозглашенных республик Донбасса.

Боевая машины пехоты находилась в окопе, ее обнаружил беспилотник ВСУ. Координаты были переданы артиллерии, и вскоре, к сожалению, цель уничтожили.



Удивляет, что БМП так плохо замаскировали, а БПЛА противника беспрепятственно находился в воздухе над позицией.

Непонятно, когда и на каком участке фронта это произошло. Также нет данных о потерях.

Складывается впечатление, что обнародованием этих кадров украинская сторона пытается как-то смягчить сегодняшнее пленение своих 8 военнослужащих, которые, по некоторым данным, перевозили секретные документы по 53 бригаде ВСУ.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
БМП-1
Проекты
БПЛА
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