Уничтожение артиллерией ВСУ БМП-1 Народной милиции Донбасса попало на видео
Источник изображения: vestnik-rm.ru
В среду были обнародованы видеокадры, запечатлевшие уничтожение артиллерией вооруженных сил Украины БМП-1 Народной милиции одной из самопровозглашенных республик Донбасса.
Боевая машины пехоты находилась в окопе, ее обнаружил беспилотник ВСУ. Координаты были переданы артиллерии, и вскоре, к сожалению, цель уничтожили.
Удивляет, что БМП так плохо замаскировали, а БПЛА противника беспрепятственно находился в воздухе над позицией.
Непонятно, когда и на каком участке фронта это произошло. Также нет данных о потерях.
Складывается впечатление, что обнародованием этих кадров украинская сторона пытается как-то смягчить сегодняшнее пленение своих 8 военнослужащих, которые, по некоторым данным, перевозили секретные документы по 53 бригаде ВСУ.
Дмитрий Лемешко
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