Источник изображения: vestnik-rm.ru

В среду были обнародованы видеокадры, запечатлевшие уничтожение артиллерией вооруженных сил Украины БМП-1 Народной милиции одной из самопровозглашенных республик Донбасса.

Боевая машины пехоты находилась в окопе, ее обнаружил беспилотник ВСУ. Координаты были переданы артиллерии, и вскоре, к сожалению, цель уничтожили.

Удивляет, что БМП так плохо замаскировали, а БПЛА противника беспрепятственно находился в воздухе над позицией.

Непонятно, когда и на каком участке фронта это произошло. Также нет данных о потерях.

Складывается впечатление, что обнародованием этих кадров украинская сторона пытается как-то смягчить сегодняшнее пленение своих 8 военнослужащих, которые, по некоторым данным, перевозили секретные документы по 53 бригаде ВСУ.

Дмитрий Лемешко