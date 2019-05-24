Атомные подводные силы ВМФ России: небоевые потери

Оригинал взят у коллеги navy_korabel в Атомные подводные силы: небоевые потери

Многоцелевая компонента российского атомного подплава находится в удручающем состоянии с тех пор, как шесть лет назад я начал вести свой журнал (первая запись 07.07.2013). Более того, вместо постепенного восстановления его боеготовности, которое нам обещали, он начал просто таять на глазах. Вызывает вопросы и преждевременный вывод из состава МСЯС Тихоокеанского флота сразу двух "стратегов". Глядя на, мягко говоря, небрежное отношение к атомным подводным силам, возникает ощущение, что на них просто махнули рукой и отодвинули на задний план. Об этом и пойдёт речь в этой не слишком оптимистичной записи, без которой, к сожалению, не обойтись.

ПЛАБ К-239 "Карп" пр. 945 в ЦС "Звёздочка", 17.03.2014 (фото пресс-службы ЦСЗ)

1. РПКСН К-223 "Подольск" пр. 667БДР (ТОФ)

2. РПКСН К-433 "Святой Георгий Победоносец" пр. 667БДР (ТОФ)

Есть сведения, что "Подольск" был списан ещё в 2016 г., а "Победоносец" годом позже (ссылка 1), что похоже на правду, т.к., начиная с этого времени пресс-служба Минобороны перестала публиковать сообщения об учебно-боевой активности обоих РПКСН. Странно, что пусть даже неходовые крейсера не оставили на боевом дежурстве в базе до замены их на "Бореи-А" − тендер на выгрузку отработавшего ядерного топлива со сроком окончания работ 30.11.2019 (ссылка 2) не даёт им такой возможности. В полном объёме утилизация должна быть выполнена в 2021 г. (ссылка 3). Таким образом, ТОФ снова остаётся с тремя "стратегами" до подхода ещё двух 955А (в лучшем случае в 2020-2022 гг.). После их прибытия будет списана "Рязань", и 25-й дивизии ПЛ придётся довольствоваться четырьмя РПКСН, хотя по справедливости (для достижения паритета с СФ) их должно быть семь.

3. ПЛАК К-322 "Кашалот" пр. 971 (ТОФ)

С 2003 находится в консервации (на долговременном хранении) на Амурском СЗ (ссылка 4). В январе 2015 велись переговоры о передаче К-322 в лизинг Индии (ссылка 5), которые закончились безрезультатно. АСЗ не в состоянии выполнить ремонт "Кашалота" − компетенции утрачены, завод едва справляется с корветами, его статус понижен до уровня верфи-строителя "москитного" флота (МРК пр. 22800). О переводе лодки в ДВЗ "Звезда" или в ЦС "Звёздочка" не может быть и речи, поскольку они сами находятся в производственном ступоре. Поэтому 2015 год можно считать для ПЛАК своего рода точкой невозврата в море в составе ВМС Индии или Тихоокеанского флота.

4. ПЛАК К-331 "Магадан" пр. 971 (ТОФ)

По крайней мере с 28.09.2012 лодка находилась в ремонте с модернизацией на ДВЗ "Звезда" (по некоторым данным, с 03.2014 в ЦС "Дальзавод", что представляется довольно странным) (ссылка 6). В 2015 г. появилась информация, что К-331 вернётся в состав флота до конца года (ссылка 8), однако этого не произошло, а в 2017 г. наименование "Магадан" было присвоено третьей ПЛБ пр. 636.3, которая будет построена на Адмиралтейских верфях для ТОФ (ссылка 9). Что именно произошло с атомным "Магаданом" выяснить не удалось, но сам факт передачи наименования, присвоенного К-331 в 2001 г. приказом командующего Тихоокеанским флотом (а не командиром лодки в инициативном порядке, как это бывало в те годы) говорит о том, что от её ремонта в 2015 г. предпочли отказаться.

5. ПЛАК К-295 "Самара" пр. 971 (ТОФ)

В сентябре исполнится пять лет с того дня, когда тихоокеанские "Самара" и "Братск" (К-391), пройдя по Севморпути на борту голландского транспортного судна, прибыли в ЦС "Звёздочка" для ремонта с модернизацией, который бывший гендиректор ЦСЗ и КГНЦ В. Никитин подписался выполнить за три года (ссылка 11). Иначе как позором это не назовёшь, но ремонт обеих лодок до сих пор так и не начался (за исключением, разве что, выборочной дефектации). Почти пять долгих лет они простояли у набережной "Звёздочки" ("Самара" − сначала в Беломорской ВМБ) в ожидании постановки на твёрдое основание. В конце концов они дождались индусов, которые приехали выбирать очередную 971, чтобы взять её в лизинг. Есть информация, что переговоры подходят к концу, цена согласована, остаётся только выбрать лодку − К-295 или К-391 (ссылка 12). Индусы − опытные и умелые переговорщики, и, скорее всего, они выберут "Самару", которая на 5,5 лет моложе "Братска", после чего ЦСЗ займётся её глубокой модернизацией с заменой ядерного реактора, которую предполагается закончить в 2025 г. В результате мы потеряем ещё одну "Щуку-Б", остро необходимую нам самим.

6. ПЛАБ Б-239 "Карп" пр. 945 (СФ)

7. ПЛАБ Б-276 "Кострома" пр. 945 (СФ)

Госконтракт на ремонт с модернизацией двух титановых ПЛАБ был подписан в конце 2012 г. Весной 2014 г. "Звёздочка" начала подготовку к ремонту "Карпа", который находился на предприятии с 1994 г. Однако 24.02.2015, не успев начаться, работы были неожиданно свёрнуты (успели только выгрузить ядерное топливо). Главной причиной прекращения работ называют высокую стоимость модернизации, соизмеримую со стоимостью постройки "Ясеня" (удивительно, что этого не заметили, подписывая контракт). На сегодняшний день возобновление модернизации "Карпа" представляется крайне маловероятным (ссылка 13, ссылка 14, ссылка 15). "Кострома" же вообще так и не дошла до "Звёздочки", простояв всё это время в своей базе в Видяево. В целом, история с ПЛАБ пр. 945 очень напоминает авантюру, затеянную, скорее всего, руководством ЦСЗ с целью набрать побольше заказов без осознания невозможности их выполнения.

8. ПЛАБ Б-414 "Даниил Московский" пр. 671РТМК (СФ)

Б-414 − наименее болезненная потеря для нашего атомного подплава. Перестав выходить в море 6,5 лет назад (ориентировочно, с конца 2012 − ссылка 16), эта устаревшая лодка поколения 2-плюс не слишком ослабила боеспособность Северного флота. Отсутствие каких-либо намёков на возможное восстановление технической готовности "Даниила" (в том числе в тендерной документации на сайте госзакупок) говорило само за себя, и сообщение о грядущей утилизации ПЛАБ в 2021 г. (ссылка 3) не вызвало ни малейшего удивления.

Заключение

В результате, за последние несколько лет атомные подводные силы ВМФ России потеряли минимум восемь лодок советских проектов. Число это не окончательное − оно может увеличиться из-за ограниченной дееспособности наших судоремонтных верфей и того олимпийского спокойствия, с которым главкомат ВМФ и военно-политическое руководство страны взирают на кризис атомного подплава. На сегодняшний день можно быть вполне уверенным в боеготовности лишь пяти многоцелевых ПЛА − "Северодвинска" (пр. 885, СФ), "Гепарда" (пр. 971.1, СФ), "Кузбасса" (пр. 971, ТОФ), "Пскова" (пр. 945А, СФ) и "Обнинска" (пр. 671РТМК, СФ), в меньшей степени − "Нижнего Новгорода" (пр. 945А, СФ). Ещё семь лодок находятся в ремонте или в ожидании ремонта − шесть пр. 971 и одна пр. 671РТМК (ссылка 17). Подумать только, некогда великая и могучая компонента общего назначения атомного подводного флота СССР скукожилась до 13 единиц, половина которых не на ходу. Положение усугубляется нелепой задержкой со сдачей "Казани" из-за каких-то вспомогательных узлов и агрегатов (ссылка 18, ссылка 20). Товарищи адмиралы, с этим бардаком надо срочно что-то делать. ?