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24.05.2019
bmpd.livejournal.com

Продолжение проблем с двигателем SaM146 самолета SSJ100

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Газета "Ведомости" в материале Александра Воробьева Производитель еще не решил проблему с часто ломающимися моторами SSJ100. Создан пул подменных двигателей, но каждый четвертый из них тоже неисправен" сообщает, что к концу марта 2019 года "дочка" госкорпорации "Ростех" - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) сформировала пул из 13 подменных двигателей SaM146 для самолета Sukhoi Superjet (SSJ100), а к концу апреля их количество выросло до 17 шт. Но четыре двигателя в пуле были неисправными. Об этом говорится в материалах конференции с эксплуатантами SSJ100, которую в конце апреля провела компания - производитель самолета "Гражданские самолеты "Сухого" (ГСС). "Ростех" ее контролирует через Объединенную авиастроительную корпорацию. "Ведомости" ознакомились с документами, их подлинность подтвердил участник совещания. Для нужд авиакомпаний нужен пул из 22 двигателей, сообщала ранее ОДК, сформировать его планировалось уже в январе

Двигатель SaM146 на самолете Sukhoi SupeJet 100 авиакомпании "Аэрофлот" (с) Михаил Сырица / АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"

Двигатели SaM146 производит совместное предприятие ОДК и французской Safran - компания Powerjet. Они созданы специально для SSJ100 и больше ни для каких самолетов не поставляются. Но двигатели часто ломаются, из-за чего российские лайнеры мало летают. В 2018 г. SSJ100 у российских авиакомпаний летали в среднем по 3,6 ч в сутки, тогда как Airbus 320 и Boeing 737-800 - по 10 и 11 ч соответственно. Проблемы SaM146 возникают в так называемой горячей части двигателя, где сжигается топливо, - ее поставляет Safran. В камерах сгорания или маслосборниках могут появляться трещины уже после 2000-4000 ч полета, а иногда и после 1000 ч полета. Двигатель необходимо отправлять на капитальный ремонт. Хотя производитель обещает, что до капремонта двигатель должен работать 7500-8000 ч.

К концу марта "дочка" госкорпорации "Ростех" - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) сформировала пул из 13 подменных двигателей SaM146 для самолета Sukhoi Superjet (SSJ-100), а к концу апреля их количество выросло до 17 шт. Но четыре двигателя в пуле были неисправными. Об этом говорится в материалах конференции с эксплуатантами SSJ-100, которую в конце апреля провела компания - производитель самолета "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС). "Ростех" ее контролирует через Объединенную авиастроительную корпорацию. "Ведомости" ознакомились с документами, их подлинность подтвердил участник совещания. Для нужд авиакомпаний нужен пул из 22 двигателей, сообщала ранее ОДК, сформировать его планировалось уже в январе.

Двигатели SaM146 производит совместное предприятие ОДК и французской Safran - компания Powerjet. Они созданы специально для SSJ-100 и больше ни для каких самолетов не поставляются. Но двигатели часто ломаются, из-за чего российские лайнеры мало летают. В 2018 году SSJ-100 у российских авиакомпаний летали в среднем по 3,6 ч в сутки, тогда как Airbus 320 и Boeing 737-800 - по 10 и 11 ч соответственно. Проблемы SaM146 возникают в так называемой горячей части двигателя, где сжигается топливо, - ее поставляет Safran. В камерах сгорания или маслосборниках могут появляться трещины уже после 2000-4000 ч полета, а иногда и после 1000 ч полета. Двигатель необходимо отправлять на капитальный ремонт. Хотя производитель обещает, что до капремонта двигатель должен работать 7500-8000 ч.

На конец апреля в парке пяти региональных авиакомпаний - "Ямала", "Ираэро", "Азимута", "Якутии" и "Северстали" - было неисправно 12 лайнеров из 40, не считая одного SSJ-100 "Якутии", который осенью 2018 года при жесткой посадке в Якутии получил повреждения и будет списан. Из них 11 стояли именно из-за поломок двигателей, говорится в материалах ГСС.

Двигатели производитель ремонтирует бесплатно, но в это время самолет стоит, и эти издержки никто авиакомпаниям не компенсирует. Ремонт длится минимум 60 дней, а чаще - несколько месяцев. Семь неисправных самолетов в парке "Ямала", "Ираэро" и "Якутии" не летают почти год или больше года, следует из данных сервиса flightradar24. Чтобы избежать простоев, ОДК в прошлом году и начала формировать подменный пул.

Проблема нехватки двигателей не касается крупнейшего эксплуатанта SSJ-100 - "Аэрофлота" (осталось 49 шт. после катастрофы 5 мая в "Шереметьево"): для него в базовом аэропорту давно создан отдельный пул из 18 двигателей.

ОДК на создание пула из 22 двигателей потратит 8,9 млрд руб., говорится в материалах конференции. Для пула ОДК покупает новые двигатели SaM146 прямо с завода "ОДК-Сатурн" в Ярославской области, говорят два человека, близкие к заказчикам лайнера. Неисправности моторов были незначительными, выявлялись в ходе стендовых испытаний, их быстро устраняли прямо на заводе-производителе, уверяет один из собеседников "Ведомостей". Хотя он признает: сам факт проблем - это нехорошо.

Подменного пула пока не хватает, говорится в материалах конференции: в марте и апреле региональным авиакомпаниям нужно было арендовать 19 двигателей взамен ремонтируемых, в мае прогнозируется потребность в 25 моторах, в июне - в 23.

""ОДК-Сатурн" продолжает формировать пул для обеспечения бесперебойной эксплуатации SSJ-100. Работа ведется в соответствии с потребностями российских авиакомпаний", - говорит представитель ОДК. Пул, конечно, очень помог, признает сотрудник авиакомпании "Азимут", которая первой стала арендовать подменные двигатели. Компания арендовала шесть двигателей, пять из которых после восстановления собственных моторов уже возвратились в пул. Подменные двигатели уже арендовали "Якутия" и "Ямал", переговоры завершает "Ираэро", знают сотрудники двух региональных авиакомпаний.

У "Аэрофлота" летают в разное время от 20 до 24 SSJ-100 из 49, остальные простаивают по причине тех или иных отказов, говорит человек, близкий к группе "Аэрофлот". Российские поставщики для SSJ-100 - монополисты, к тому же это заводы, выполняющие гособоронзаказ, поэтому поставка комплектующих для гражданского лайнера у них не в приоритете и запчастей иногда надо ждать неделями или месяцами.

Представители "Аэрофлота", "Якутии", "Ямала", "Ираэро" и "Азимута" от комментариев отказались.

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Страны
Россия
Франция
Продукция
SaM-146
СуперДжет-100
Компании
Airbus
Boeing
Safran
ГСС
ОАК
ОДК УК
Ростех
Проекты
Гособоронзаказ
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