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24.05.2019
Интерфакс-АВН

Госдепартамент не сообщает об обсуждениях с РФ применения химоружия в Сирии

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На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Алаеддин

Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус затруднилась ответить на вопрос, обсуждал ли кто-нибудь с правительством России американские обвинения режима Башара Асада в применении химоружия в Идлибе.

"Не знаю, говорил ли кто-нибудь (с правительством России) с момента нападения. (...) Я знаю, что госсекретарь и Лавров (глава МИД РФ - ИФ) говорили об этом (Сирии) в Сочи. Я не знаю, говорил ли кто-нибудь (с правительством России) об этом в течение 24 последних часов, но мы определенно следим за ситуацией", - сообщила Ортагус во время брифинга в госдепе.

Она упомянула, что США будет привлекать к ответственности всех причастных к "убийству мужчин, женщин и детей в результате применения химического оружия".

"Мы будем продолжать призывать к прекращению насилия, к соглашению о деэскалации", - добавила представитель госдепартамента.

Ранее США заявили о своих подозрениях, что сирийские военные в ходе операции на северо-западе Сирии, применили химическое оружие.

"К сожалению, мы продолжаем наблюдать признаки того, что режим (президента Башара - ИФ) Асада, возможно, вновь применяет химоружие. В частности, речь идёт о предполагаемом применении хлора на северо-западе Сирии 19 мая", - говорится в заявлении госдепартамента.

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Сирия
США
Персоны
Башар Асад
Проекты
Химоружие
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