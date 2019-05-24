США пригрозили Турции "крайне негативными последствиями" покупки С-400

Госдепартамент США пригрозил Анкаре "весьма реальными и крайне негативными последствиями" покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Мы (...) продолжаем обсуждать наши опасения по поводу этой покупки [C-400], в случае которой будут весьма реальные и крайне негативные последствия", – цитирует ТАСС главу пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.

По ее словам, приобретение С-400 будет иметь "иметь серьезные последствия для оборонных отношений Турции с США и НАТО".

Напомним, во вторник США выдвинули Турции ультиматум, потребовав в течение двух недель отказаться от приобретения у России ЗРК С-400. В Кремле подчеркнули, что требования США к Турции по ЗРС С-400 "непозволительны".

Тем временем в среду стало известно, что турецкие военнослужащие уже прибыли в Россию и приступили к обучению эксплуатации зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Антон Никитин