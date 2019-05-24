Reuters: SpaceX через суд добивается от ВВС США средств на разработку ракет

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Американская компания SpaceX Илона Маска через суд потребовала от ВВС США пересмотреть решение об отказе предоставить ей контракт на разработку и поставку ракет. Об этом сообщило в среду агентство Рейтер.

По его информации, суть иска заключается в том, что, по мнению компании Маска, руководство ВВС несправедливо обошло вниманием предложение SpaceX, в результате чего тендер в размере 2,3 млрд долларов был распределен между тремя другими компаниями. United Launch Alliance ("Юнайтед лонч эллайенс") получила 967 млн долларов, Blue Origin ("Блю ориджин") предпринимателя Джеффа Безоса - 500 млн долларов, а корпорация Northrop Grumman ("Нортроп Грумман") - 791,6 млн долларов.

По мнению SpaceX, контракты были предоставлены за три недостроенные и ни разу не проходившие летные испытания ракетные системы. Их разработчики, по мнению компании Маска, не смогут уложиться в сроки, установленные руководством ВВС, что непременно подорвет их планы. В SpaceX настаивают, чтобы суд обязал военных пересмотреть предложение компании.

Агентство уточняет, что предоставление контрактов на разработку ракет - часть плана американских властей по отказу от российских разработок в деле освоения космоса. Ранее глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса, что ВВС окончательно откажутся от российских ракетных двигателей РД-180 к 2022 году. Этот год установлен законом в качестве крайнего срока, когда США смогут предоставлять контракты на вывод своих спутников с помощью ракет "Атлас-5", оснащенных российскими двигателями.

Соглашение между Москвой и Вашингтоном, которое предусматривало поставки в США 101 двигателя РД-180 и оценивалось примерно в миллиард долларов, было заключено в 1997 году. В 2014 году Конгресс США из-за обострения отношений с РФ ввел запрет на использование РД-180, но в 2015 году отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших лет в США созданы не будут. Позднее законодатели одобрили поправку к проекту оборонного бюджета, предусматривающую приобретение еще 18 таких двигателей до 2022 года.

Нынешние контракты на поставку российским НПО "Энергомаш" в США двигателей РД-180 рассчитаны на период до конца 2020 года. В 2020 году американской стороне должны быть переданы шесть таких двигателей. Также может быть реализован опцион на поставку РД-180 в США в 2021 году.