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24.05.2019
Lenta.ru

Раскрыты потери США при войне с Ираном

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Источник изображения: Фото: Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) и системы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана способны сорвать воздушную наступательную операцию с участием 300–350 самолетов стран НАТО (прежде всего США) и Израиля, а также до 500 крылатых ракет, пишет на страницах "Военно-промышленного курьера" заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

По его словам, "ожидаемые потери системы ПВО и ВВС Ирана не превысят критические, они сохранят боеспособность, тогда как потери агрессора (прежде всего имеются в виду НАТО и Израиль — прим. "Ленты.ру") могут составить от 5–7 до 10–15 процентов".

Доктор военных наук уверен, что Военно-морские силы (ВМС) Ирана "наиболее эффективное противодействие ВМС США и их союзникам могут оказать только в прибрежных районах на удалении до 200 километров". "При этом, по оценкам американских военных специалистов, сделанным после учений с компьютерным моделированием боевых действий, потери ВМС США в случае их входа в Персидский залив могут оказаться при благоприятном для Ирана развитии обстановки весьма значительными — до одного авианосца и до 8–10 надводных кораблей класса крейсер-эсминец", — пишет эксперт.

По его мнению, потери иранских ВМС в этом случае могут превысить 50 процентов от начального боевого состава.

В феврале Сивков назвал "полнейшей глупостью" использование российских кораблей с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" для уничтожения "центров принятия решений" на территории США.

Напряженность между Вашингтоном и Тегераном выросла после 12 мая, когда в порту Фуджейры (ОАЭ) на четырех танкерах произошли взрывы, ставшие результатом диверсий.

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