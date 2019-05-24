Воронежская область и "Энергомаш" подписали соглашение о развитии ракетного двигателестроения

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и гендиректор АО "НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко" Игорь Арбузов подписали соглашение о развитии ракетного двигателестроения в области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соглашение подразумевает создание единой научно-производственной площадки по производству изделий ракетно-космической техники, которой станет Воронежский центр ракетного двигателестроения (ВЦРД). Как сообщалось, Центр будет создан на базе АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" и механического завода в 2019-2027 годы.

Также реализация соглашения предполагает улучшение финансово-экономического положения и рост производственного потенциала Воронежской области, сохранение социальной стабильности, повышение благосостояния населения, а также улучшение экологической обстановки в регионе.