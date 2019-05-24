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24.05.2019
Военно-промышленный курьер

Беспилотник США на полдня завис у границ России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk и самолет радиоэлектронной разведки RC-135V ВВС США совершили новые многочасовые разведывательные полеты вблизи границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Американский дальний беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Итальянском острове Сицилия, начиная приблизительно с 9:30 по московскому времени, в течение пяти часов курсировал вдоль северной границы Калининградской области, находясь в небе над Литвой. Затем, перелетев в воздушное пространство Эстонии, он около четырех часов летал с юга на север и обратно вдоль границ Псковской и Ленинградской областей.

На обратном пути из Эстонии американский беспилотник, встав в круг, еще около двух часов, до 21:00 по московскому времени, барражировал к востоку от Калининградской области в воздушном пространстве Литвы.

В районе 11:05 по московскому времени к юго-западу от Калининградской области в польском небе в районе Гдыни был зафиксирован приблизившийся к российским рубежам стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании. За два с половиной часа американский самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника, дважды облетел вдоль периметра области, выполняя задание у рубежей России попеременно в небе над Польшей, Балтикой и Литвой.

С начала текущей недели зафиксировано уже не менее семи разведывательных полетов американских самолетов у границ России и двух у российских баз в Сирии.

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Великобритания
Италия
Литва
Польша
Россия
Сирия
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Эстония
Продукция
Global Hawk
KC-135
Проекты
БПЛА
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