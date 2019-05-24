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24.05.2019
Военно-промышленный курьер

Предприятию "Роскосмоса" понадобились голодные пиявки

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Источник изображения: vpk-news.ru

Одна из ведущих российских компаний-разработчиков спутников "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. Решетнева закупит 2 тыс. медицинских пиявок, говорится в материалах на портале госзакупок.

"Пиявки медицинские должны быть аптекарскими или лечебными. Вдоль спины расположены продольные оранжевые полосы с правильно повторяющимися расширениями. Брюшная сторона имеет оливково-зеленую окраску с черными продольными полосами по бокам", - говорится в документации тендера.

В документации тендера уточняется, что пиявки должны поставляться в голодном состоянии, их масса должна составлять от 0,5 до 3 грамм, размер от 8 до 12 см.

Всего на закупку пиявок выделено 89 тыс. рублей. Запланировано шесть поставок по 300 штук с периодичностью один раз в два месяца.

ИСС входят в госкорпорацию "Роскосмос". Предприятие занимается разработкой космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии, говорит Интерфакс.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Проекты
Медицина
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